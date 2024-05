Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Negocjację z Lautaro zwolniły, powodem zmiana właściciela

Inter Mediolan kilka dni temu przeszedł poważną zmianę w strukturach klubu. Dotychczasowy właściciel Suning nie zdążył spłacić pożyczki, przez co Nerazzurri stali się własnością amerykańskiego funduszu Oaktree. Choć zmiana właściciela nie wpłynie na działania podczas letniego okna transferowego, to aktualnie spowodowała drobne opóźnienia w bieżących sprawach. Jedną z nich są rozmowy kontraktowe z Lautaro Martinezem, który ma przedłużyć swoją umowę. Beppe Marotta w rozmowie ze stacją DAZN zapewniał jednak, że nie wpłynie to na zmianę decyzji obu stron o chęci kontynuowania współpracy.

– Kiedy negocjujesz z zawodnikami, problemem zawsze jest wynagrodzenie – mówił dyrektor Interu cytowany przez portal Football Italia.

– Rozmowy nie zostały wstrzymane, ale musieliśmy nieco zwolnić, ponieważ zmiana właściciela wiąże się z aspektami biurokratycznymi. Jesteśmy pewni siebie, ponieważ zawodnik chce kontynuować z nami pracę. Jest to zasada, która zabezpiecza wszelkie negocjację – powiedział Beppe Marotta w rozmowie z DAZN.

Inter Mediolan w zakończonym w niedziele sezonie okazał się bezkonkurencyjny w Serie A. Podopieczni Simone Inzaghiego wypracowali przewagę 19 punktów nad drugim w lidze AC Milanem. Ponadto na początku roku sięgnęli również po Superpuchar Włoch. Jedyną rysą na szkle w bieżących rozgrywkach jest ich udział w Lidze Mistrzów. Il Biscione odpadli w 1/8 finału, przegrywając w dwumeczu z Atletico Madryt.