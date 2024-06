Kontuzja reprezentanta Serbii pokrzyżuje plany transferowe Juventusu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Filip Kostic

Kostić doznał kontuzji w meczu z Anglią na Euro 2024

Filip Kostić rozpoczął mecz przeciwko Anglii na Veltins-Arena w Gelsenkirchen w wyjściowym składzie. Jednak reprezentant Serbii w 43. minucie musiał opuścić boisko z powodu bolesnej kontuzji mięśniowej. 31-latek był wyraźnie zrozpaczony tym faktem i z trudem opuszczał murawę. To pokazuje, że uraz może okazać się bardzo poważny, a jego dalsze występy na Euro 2024 są poważnie zagrożone.

Kostić dołączył do Juventusu dwa lata temu z Eintrachtu Frankfurt za około 15 milionów euro, ale pod wodzą Massimiliano Allegriego nie udało mu się osiągnąć swojego najlepszego poziomu. W 87 występach dla Starej Damy zdobył trzy gole i zanotował 15 asyst i w żaden sposób nie nawiązał do znakomitej gry w Bundeslidze, którą zapracował na transfer do Turynu.

Według Calciomercato.com, Juventus miał nadzieję sprzedać Kosticia tego lata, aby sfinansować nowe cele transferowe. Kluby takie jak Fenerbahce i Galatasaray były zainteresowane jego usługami. Jednakże, jeśli kontuzja okaże się poważna, może to pokrzyżować plany sprzedaży. Żaden klub z pewnością nie zdecyduje się na sprowadzenie zawodnik z urazem lub będzie próbował obniżyć wartość transferu, co również nie jest korzystne dla Bianconerich.

Juventus teraz z niecierpliwością czeka na wyniki badań medycznych, które przeprowadzi sztab medyczny reprezentacji Serbii. Klub liczy na to, że Kostić będzie wyłączony z gry tylko na krótki okres, co pozwoli na przeprowadzenie transferu w nadchodzących miesiącach.

