Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood ustalił warunki kontraktu z Valencią

Mason Greenwood nie może liczyć na miejsce w składzie Manchesteru United. Już w poprzednim sezonie Anglik został wypożyczony do Getafe, gdzie spędził ostatnie dwanaście miesięcy. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższe lato ponownie zmieni barwy klubowe. Choć “Niebiescy” byli zainteresowani zatrzymaniem skrzydłowego u siebie, to najnowsze informacje wskazują na to, że 22-latek będzie występował dla ligowego rywala. Nick Semeraro poinformował, że Greenwood ustalił warunki kontraktu indywidualnego z Valencią.

Choć zarówno piłkarz, jak i klub osiągnęli porozumienie, to do transferu wciąż droga daleka. Istnieją rozbieżności w wycenie zawodnika pomiędzy Czerwonymi Diabłami a Valencią. Na ten moment wydaje się, że hiszpański klub to jedyny zespół, który poczynił stanowcze kroki w kierunku pozyskania Greenwooda. Dziennikarz zaznaczył, że mimo informacji o zainteresowaniu ze strony Juventusu nie trwają żadne negocjacje na linii Stara Dama – zawodnik.

Greenwood w poprzednich rozgrywkach mógł pochwalić się zdobyciem 10 goli w 36 meczach. Ponadto angielski piłkarz zanotował również 6 asyst. Do tej pory Getafe oraz Manchester United to jedyne kluby, w których 22-latek występował. W ekipie Czerwonych Diabłów zadebiutował w sezonie 2018/2019 za kadencji Jose Mourinho. Łącznie dla zespołu z Old Trafford rozegrał 129 spotkań i strzelił 35 goli. Obecna umowa piłkarza wygasa latem przyszłego roku. Wartość rynkowa Greenwooda wynosi 25 milionów euro.