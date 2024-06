Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Maciej Rogowski

Euro 2024: jakie mecze jutro (18 czerwca)?

18:00 Turcja – Gruzja

21:00 Portugalia – Czechy

Turcja – Gruzja (grupa F)

Jako ostatni do rywalizacji na Euro 2024 przystąpią drużyny z grupy F. W pierwszym spotkaniu, które rozegrane zostanie we wtorek o godzinie 18:00, reprezentacja Turcji zmierzy się z debiutantem na Mistrzostwach Europy – Gruzją. Na papierze faworytem są Turcy, ale wyniki uzyskiwane przez drużynę w tym roku na pewno nie napawają optymizmem. Dla Gruzinów już sam awans na turniej był ogromnym sukcesem. Teraz będą mieli okazję zaprezentować się szerszej publicznością. Dla wielu zawodników tego zespołu będzie to również okazja do zwrócenia na siebie uwagi innych klubów.

Portugalia – Czechy (grupa F)

Reprezentacja Portugalii jest jednym z kandydatów do gry o medale na tym turnieju. Portugalczycy świetnie spisują się pod wodzą Roberto Martineza, a ważną rolę w zespole nadal odgrywa 39-letni Cristiano Ronaldo. W pierwszym meczu turnieju Portugalia zmierzy się z naszymi południowymi sąsiadami – reprezentacją Czech. Drużyna Ivana Haska jest jedną z większych niewiadomych na Euro 2024. Nie ma wobec niej wielki oczekiwaniach, co sprawia, że nie ma również wiele do stracenia. Celem minimum Czechów jest jednak awans do fazy pucharowej.