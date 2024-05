Piszczek blisko pracy w Ekstraklasie! Dziennikarz wskazał konkretny klub

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Piszczek zostanie trenerem Górnika Zabrze przed sezonem 2025/26?

Łukasz Piszczek po odejściu z Borussii Dortmund zdecydował się na powrót do Polski i grę w barwach LKS-u Goczałkowice-Zdrój. W obecnym klubie pełni rolę grającego trenera. Natomiast w przyszłości 66-krotny reprezentant Polski planuje pracę w zawodzie trenera na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Od pewnego czasu nazwisko 38-latka łączone jest z objęciem jednego z klubów w Ekstraklasie.

Były reprezentant niedawno sam przyznał, że oferty z Ekstraklasy na pewno by rozważył. Zaznaczył jednak, że musi to być ciekawy projekt. Temat przyszłości Piszczka w roli trenera był jednym z wątków podczas programu “Z tego, co słyszę” na kanale Meczyki.pl. Łukasz Wiśniowski przyznał, że po rozmowie i wskazówkach od Łukasza Fabiańskiego doszedł do wniosku, że Łukasz Piszczek mógłby zostać trenerem Górnika Zabrze od sezonu 2025/2026.

– Łukasz Fabiański, który nie lubi kłamać i stara się, choć w części powiedzieć prawdę, powiedział, że od sezonu 2025/2026 Łukasz Piszczek będzie trenerem któregoś ze śląskich klubów. Zacząłem składać to wszystko w całość. Wyszło mi z tego równania, że od sezonu 2025/26 mógłby być trenerem Górnika Zabrze – powiedział Łukasz Wiśniowski w kanale Meczyki.pl

– Moim zdaniem z wielu powodów to jest bardzo naturalne. Po pierwsze pochodzi ze Śląska, jest wychowankiem Gwarka Zabrze i regularnie chodzi na mecze klubu. W Górniku zaczynają się nowe porządki. Lukas Podolski wprowadza nieco niemiecki styl, co pasowałoby Piszczkowi. Do tego Jan Urban ma kontrakt do czerwca 2025 roku – argumentował dziennikarz.