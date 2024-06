Turcja – Gruzja: typy, kursy, zapowiedź (18.06.2024)

Turcja - Gruzja: typy i kursy na mecz Euro 2024. We wtorkowym (18 czerwca) spotkaniu reprezentacja Turcji zmierzy się z Gruzją w Dortmundzie. Wyraźnym faworytem tego meczu są podopieczni Vincenzo Montelli.

Mikołaj Barbanell/Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Mecz Turcja – Gruzja Data 18.06.2024 18:00 Rozgrywki Euro 2024 – grupa F Miasto i stadion Dortmund, Signal Iduna Park Typ na mecz Wygrana Turcji

Turcja – Gruzja, typy bukmacherskie

Reprezentacja Turcji w pierwszym spotkaniu grupy F na mistrzostwach Europy 2024 zmierzy się z Gruzją o godzinie 18:00. Zespół pod wodzą Vincenzo Montelli prezentował solidną formę w eliminacjach. Charakteryzuje się agresywnym stylem gry oraz umiejętnością kontrolowania tempa meczu. Kluczowymi zawodnikami są Hakan Calhanoglu, który kieruje grą z środka pola oraz Burak Yılmaz. Niezawodny napastnik, który potrafi znaleźć drogę do bramki w najtrudniejszych sytuacjach. Z kolei Gruzja, choć nie jest postrzegana jako kandydat do wygrania grupy, to może sprawić niespodziankę. Drużyna ta pokazuje determinację i zaangażowanie w każdym spotkaniu. Najważniejszym zawodnikiem w ekipie gruzińskiej jest Khvicha Kvaratskhelia. Dynamiczny skrzydłowy występujący w SSC Napoli, Moim zdaniem Turcy nie zawiodą własnych kibiców i zdobędą komplet punktów na początek turnieju. Mój typ: Wygrana Turcji.

Turcja – Gruzja, typ kibiców

Turcja – Gruzja, ostatnie wyniki

Gruzini na Euro 2024 awansowali poprzez wygrane baraże. Po raz pierwszy dostali się do europejskiego czempionatu, pokonując w finale po rzutach karnych Grecję. Jest jedynym debiutantem na tegorocznym turnieju. W trakcie czerwcowych przygotowań rozegrali jeden mecz towarzyski. Ekipa Willy’ego Sagnola przed kilkoma dniami pokonała Czarnogórę (3:1) i w dobrych nastrojach pojechała do Niemiec.

Tymczasem Turcja przebrnęła z sukcesem przez kwalifikacje. Gwiazdy Półksiężyca zajęły pierwsze miejsce w grupie D i wyprzedziły Chorwację i Walię. Na ostatnich mistrzostwach Europy ekipa znad Bosforu dotarła do ćwierćfinału i z pewnością chce powtórzyć ten wyczyn. Jednak wyniki czerwcowe nie mogą napawać optymizmem. W próbie generalnej przegrała z reprezentacją Polski (1:2) na Stadionie Narodowym w Warszawie, zaś na początku przygotowań bezbramkowo zremisowała z Włochami w Bologni.

Turcja – Gruzja, historia

Reprezentacje Turcji i Gruzji nie miały okazji do bezpośrednich spotkań na wielkich turniejach. W pierwszym historycznym meczu obu drużyn, rozegranym w sierpniu 2002 roku, górą byli Turcy (3:0). Następnie zmierzyli się w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2006. Wówczas Turcja zremisowała z Gruzją (1:1), a w rewanżu rozprawiła się z rywalami (5:2). Kolejny towarzyski mecz zakończył się zwycięstwem Gruzji (1:0) w 2007 roku. Pięć lat później skuteczniejsze okazały się Gwiazdy Półksiężyc (2:1). Wtorkowe (18 czerwca) spotkanie będzie zatem szóstą konfrontacją tych dwóch drużyn.

Turcja – Gruzja, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jednoznacznie wskazują Turcję jako faworyta wtorkowego starcia. Vincenzo Montella dysponuje zdecydowanie silniejszym składem oraz większym doświadczeniem. Kurs na zwycięstwo Turcji wynoszący 1.72 wydaje się być bezpiecznym wyborem. Pomimo, że Gruzja jest underdogiem, to ma w składzie zawodników zdolnych do strzelenia bramki. Jeśli twierdzisz, że sprawią niespodziankę i wygrają mecz, to taki kurs oscyluje na poziomie 5.35. Remis został wyceniony na 3.70. Warto zwrócić uwagę na ofertę powitalną, jaką na Euro 2024 z kodem promocyjnym GOAL ofertuje LVBET.

Turcja – Gruzja, prawdopodobieństwo wygranej

Kto wygra? Turcja W R P P R P ? 55.9 % Remis 25.9 % Gruzja W R P W W W ? 18.2 %

Turcja - Gruzja, sytuacja kadrowa

Reprezentacja Turcji zmagała się z poważnymi problemami kadrowymi przed nadchodzącym turniejem Euro 2024. Trener Vincenzo Montella potwierdził, że z powodu kontuzji drużyna będzie musiała radzić sobie bez trzech kluczowych graczy, takich jak Enes Unal, Caglar Soyuncu i Ozan Kabak. Z kolei w obozie reprezentacji Gruzji panuje ostrożny optymizm. Oczekuje się, że Solomon Kvirkvelia, kluczowy obrońca drużyny, upora się z urazem i będzie mógł wystąpić w linii obrony.

Turcja - Gruzja, przewidywane składy

Turcja Vincenzo Montella Gruzja William Sagnol Turcja Vincenzo Montella 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Gruzja William Sagnol Rezerwowi 3 Ferdi Kadioglu 5 Salih Özcan 7 Kerem Aktürkoglu 8 Irfan Can Kahveci 9 Cenk Tosun 11 Yusuf Yazici 12 Altay Bayindir 13 İsmail Yüksek 15 Okay Yokuslu 17 Ahmetcan Kaplan 18 Arda Güler 20 Bertug Yildirim 23 Ugurcan Cakir 24 Yunus Akgün 26 Semih Kilicsoy 1 Giorgi Loria 8 Budu Zivzivadze 9 Zuriko Davitashvili 11 Giorgi Kvilitaia 12 Luka Gugeshashvili 13 Giorgi Gocholeishvili 14 Luka Lochoshvili 15 Giorgi Gvelesiani 17 Otar Kiteishvili 18 Sandro Altunashvili 20 Anzor Mekvabishvili 21 Georgiy Tsitaishvili 23 Saba Lobzhanidze 24 Jemal Tabidze 26 Gabriel Sigua

Turcja - Gruzja, transmisja meczu

Mecz grupy F Euro 2024 Turcja - Gruzja zostanie rozegrany we wtorek (18 czerwca) o godzinie 18:00. Starcie odbędzie się w Dortmundzie. Spotkanie będzie można oglądać w telewizji na kanałach TVP2 oraz TVP Sport. Do skomentowania tego meczu zostali wyznaczeni Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

