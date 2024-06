Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Przemysław Małecki i Alex Trukan przechodzą z Legii do Udinese

Kosta Runjaić na początku kwietnia bieżącego roku został zwolniony z funkcji trenera Legii Warszawa. Niemiecki szkoleniowiec na bezrobociu nie pozostał jednak długo, bowiem znalazł już nowego pracodawcę. Od przyszłego sezonu będzie odpowiadał za wyniki Udinese, które rywalizuje w Serie A. 53-latek na Półwysep Apeniński zabierze ze sobą starych współpracowników.

Jak przekazał dziennikarz Paweł Gołaszewski z tygodnika “Piłka Nożna” do Włoch razem z Runjaiciem wybiorą się Przemysław Małecki oraz Alex Trukan. Obaj trenerzy aktualnie pracują w Legii Warszawa, gdzie w końcówce sezonu tworzyli część sztabu Goncalo Feio. Oficjalna informacja odnośnie przejścia dwóch członków sztabu Wojskowych do Udinese ma pojawić się w najbliższych dniach.

Małecki był związany z Legią od 2020 roku, gdy trafił do klubu, gdy trenerem był Czesław Michniewicz. Wcześniej 41-latek pracował m.in. w Lechu Poznań oraz w reprezentacji Polski do lat 17. Z kolei Alex Trukan trafił na Łazienkowską na początku sezonu 2023/2024. 30-latek, zanim przeniósł się do Warszawy, był asystentem trenera w zespole Hull City do lat 18.

Runjaić w Udinese zastąpi legendę włoskiego futbolu – Fabio Cannavaro. Mistrz świata z 2006 roku prowadził drużynę ze Stadio Friuli zaledwie w sześciu meczach. Przed byłym obrońcą reprezentacji Włoch opiekunem Zebr był Gabrielle Cioffi.

Poprzedni sezon Udinese zakończyło na 15. miejscu w Serie A, dzięki czemu zapewnili sobie utrzymanie. Aczkolwiek nad strefą spadkową mieli zaledwie dwa punkty przewagi.