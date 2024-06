Włosi też mają swoją gwiazdę na Euro 2024. “Serce drużyny”

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Barella

Barella zachwyca w reprezentacji Włoch

Luciano Spalletti, selekcjoner reprezentacji Włoch, słusznie stwierdza, że siła jego zespołu leży w filozofii zawsze proaktywnej gry, szukającej inicjatywy i jakości, aby podkreślić zalety poszczególnych zawodników. Włoska drużyna nie jest może najlepsza na świecie, ale z pewnością może do tego aspirować. Mimo że dawno minęły czasy Baggio, Tottiego, Del Piero, Vieri czy Pirlo, to Nicolo Barella jest zawodnikiem, którego zazdroszczą Włochom wszyscy. Calciomercato.com określa go, jako “serce drużyny”.

Barella potrafi wszystko: presuje, odzyskuje piłkę, inicjuje ataki, przerywa akcje rywali, a także strzela bramki. W meczu z Albanią to właśnie on przyczynił się do zwycięstwa, mimo że jego kondycja fizyczna nie była najlepsza po tygodniu treningów indywidualnych z powodu zmęczenia mięśni.

W wieku 27 lat Nicolo Barella, zarówno w Interze, jak i w reprezentacji Włoch, stał się kompletnym zawodnikiem, dojrzałym i świadomym zarówno pod względem taktycznym, jak i charakterologicznym. Nerazzurri zrobili świetnie, przedłużając jego kontrakt do 2029 roku, a Spalletti doskonale zarządza jego kondycją i formą. Istnieje ogromna różnica między włoską reprezentacją z Barellą a bez niego, choć selekcjoner tego nigdy nie przyzna.

Następny mecz Włochy zagrają przeciwko Hiszpanii, co będzie okazją do starcia generacyjnego z fenomenem, jakim jest Lamine Yamal. Ten młody zawodnik pokazał się z najlepszej strony w meczu przeciwko Chorwacji, imponując swoją osobowością i umiejętnościami. Jednak Barella będzie miał za zadanie stawić czoła takim graczom jak Rodri, Fabian Ruiz i Pedri, znacznie trudniejszym przeciwnikom niż ci, z którymi mierzył się w meczu z Albanią.

