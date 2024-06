Myśliwiec: Klub ma strategię dotyczącą proporcji graczy z Polski i zagranicy

Widzew Łódź po trzech tygodniach przerwy, rozpoczął przygotowania do nowych rozgrywek PKO Ekstraklasy. Z dziennikarzami spotkał się Daniel Myśliwiec. Trener odpowiedział na temat Jordiego Sancheza. - Nie jest tajemnicą, że miał propozycję, którą klub odrzucił - wyjawił.

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Myśliwiec o Sanchezie: To zawodnik o ogromnych umiejętnościach

Widzew Łódź w ostatnich dniach rozstał się z kilkoma piłkarzami. Klub opuścili m.in. Serafin Szota, Dominik Kun czy też Jakub Szymański. Łodzianie dotychczas zakontraktowali jednego piłkarza. Z Korony Kielce przyszedł Jakub Łukowski. Daniel Myśliwiec odniósł się do pytania o odejście z drużyny sporej liczby polskich zawodników.

– Na pewno nie jest to naszą intencją. Z mojej perspektywy najważniejsze, żeby mieć w szatni piłkarzy o określonych kompetencjach piłkarskich i mentalnych. Klub ma strategię dotyczącą proporcji graczy z Polski i zagranicy, ale nie zawsze możemy mieć to, co chcemy. Czasem musimy korzystać z dostępnych dla nas środków i zawodników – stwierdził, cytowany w serwisie klubowym.

Jordi Sanchez pozostaje w Łodzi, ale według doniesień, w kontekście Hiszpana pojawiła się oferta z Japonii. – Na ten moment nie mam informacji, żeby Jordi (Sanchez przyp.red.) się gdzieś wybierał. Nie jest tajemnicą, że miał propozycję, którą klub odrzucił. Spodziewam się, że może być nim zainteresowanie, bo to zawodnik o ogromnych umiejętnościach. Jak w każdym okienku nastawiamy się na to, że ktoś może kupić naszych graczy – przekonuje.

Myśliwiec na koniec zasugerował, że nie zamierza zmieniać stylu gry. – Tyle razy szukaliśmy z drużyną rozwiązań, że musimy zdecydować się na konkretne, żeby nie wpaść w pułapkę wymyślania złotej formuły. Można mieć mnóstwo pomysłów, zmieniać je cały czas, a na samym końcu są ludzie, którzy muszą je realizować – oznajmił. Widzew w pierwszej kolejce sezonu 2024/25 Ekstraklasy zagra na wyjeździe ze Stalą Mielec (22 lipca, godz. 19:00).

