Śląsk Wrocław Wrocław potwierdził. Młody pomocnik zasilił wicemistrza Polski

PressFocus Na zdjęciu: Filip Rejczyk

Filip Rejczyk w Śląsku Wrocław

W ostatnim czasie sporo mówiło się o 18-letnim Filipie Rejczyku, który nie przedłużył umowy z Legią Warszawa. Stołeczny klub wyjawił w komunikacie, że propozycja nowego kontraktu na dobrych warunkach wraz ze wskazaną ścieżką rozwoju w pierwszym zespole, nie przekonała Rejczyka. W związku z tym Śląsk Wrocław ściągnął utalentowanego środkowego pomocnika bez kwoty odstępnego. W minionych rozgrywkach zdołał rozegrać sześć w PKO Ekstraklasie, co przełożyło się w sumie na 65 minut.

Rejczyk jest uznawany za jeden z najbardziej obiecujących talentów. – Potrzebowaliśmy takiego pomocnika, który świetnie czuje się z piłką i potrafi bardzo dobrze rozgrywać. Nie jest tajemnicą, iż interesowało się nim wiele klubów. Wybór naszej drużyny pokazuje, że piłkarze mocno wierzą w ten projekt. Śląsk z Filipem będzie jeszcze mocniejszy – skomentował David Balda, dyrektor sportowy.

– Uważam, że Śląsk to odpowiednie miejsce do rozwoju i nie mogę się doczekać rozpoczęcia nowego rozdziału w mojej karierze – powiedział Filip Rejczyk. Rejczyk już wkrótce dołączy do swoich nowych kolegów na treningach, przygotowując się do nadchodzących wyzwań ligowych i pucharowych.