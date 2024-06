Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Polska - Ukraina

Polska – Holandia oknem wystawowym dla naszego reprezentanta?

Biało-Czerwoni rozpoczynają Euro 2024. Rywalizację w grupie D otworzy starcie Polska – Holandia, które odbędzie się na Volksparkstadion w Hamburgu. Na trybunach mają pojawić się przedstawiciele dwóch klubów Serie A – Juventusu i Milanu. Będą oni obserwowali występ jednego z reprezentantów naszego kraju.

Piłkarzem, który znalazł się na radarze włoskich gigantów, jest Jakub Kiwior. Podstawowy obrońca polskiej kadry już od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie najlepszych ekip Serie A. Przed transferem do Arsenalu, a więc w zimie 2023 roku, wydawało się, że wychowanek GKS-u Tychy może pozostać na Półwyspie Apenińskim, ale ostatecznie Spezia za niemal 20 milionów euro sprzedała go do Premier League.

Już w lecie Kiwior może wrócić do Włoch. Nicolo Schira przekonuje, że 24-latek chce opuścić Londyn, ponieważ nie jest zadowolony z czasu, który spędza na boisku. Rozwiązaniem jego problemów miałby być transfer do Juventusu lub Milanu. Oba kluby podczas Euro 2024 mają bacznie przyglądać się postawie wszechstronnego defensora.

Jakub Kiwior w minionym sezonie ligowym rozegrał 30 spotkań, strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty. Na murawie spędził łącznie 1594 minuty.

Zobacz także: Ponad 20 tysięcy złotych. Tyle może wydać polski kibic na Euro 2024