“Moja decyzja była słuszna”. Obrońca zadowolony z przeprowadzki do Interu

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Benjamin Pavard o transferze do Interu Mediolan

W ubiegłorocznym letnim okienku transferowym Benjamin Pavard podjął decyzję o rozstaniu z Bayernem Monachium. Francuski defensor zasilił szeregi Interu Mediolan. 28-latek w swoim pierwszym sezonie na Półwyspie Apenińskim sięgnął po mistrzostwo kraju.

Ostatnio na łamach serwisu „GQ” ukazał się wywiad z Benjaminem Pavardem. Reprezentant Francji opowiedział w nim o kulisach przyjścia do Interu Mediolan. Zawodnik zaznaczył, że podjął dobrą decyzję i udało mu się szybko znaleźć wspólny język z zespołem.

– Śledziłem uważnie piłkę nożną w telewizji i od pewnego czasu obserwowałem Inter. W mojej karierze grałem dużo jako prawy obrońca, ale chciałem spróbować swoich sił w obronie trójką jako środkowy obrońca. Uważałem to za dobrą okazję do pokazania swojej wartości – powiedział Benjamin Pavard, cytowany przez serwis „intermediolan.com”.

– Mogłem łatwo się zintegrować i znalazłem bardzo przyjazne środowisko. Przyjechałem do Interu, aby wygrywać trofea, więc moja decyzja była słuszna. Mediolan stał się moim domem. To miasto oddycha piłką nożną. Byłem już w podobnych środowiskach, gdzie jest silne przywiązanie do klubu, na przykład w Lille, gdzie rozpocząłem swoją karierę. To, co znalazłem w Interze, jest wyjątkowe, kibice ciągle nas wspierają; to naprawdę może zrobić różnicę podczas meczów – zaznaczył francuski obrońca.

Sprawdź także: Włosi też mają swoją gwiazdę na Euro 2024. “Serce drużyny”