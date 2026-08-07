Gasperini coraz bardziej zniecierpliwiony. Gorąco w Romie

Gian Piero Gasperini nie pojawił się na zaplanowanym wywiadzie dla "Sky". Jak ujawnia „La Gazzetta dello Sport”, za nagłą zmianą planów mogły stać nie tylko sprawy transferowe, ale również napięcie wokół działań Romy na rynku.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Gasperini czeka na wymarzone wzmocnienie

Nieobecność Gian Piera Gasperiniego przed kamerami „Sky” wywołała spore zainteresowanie we Włoszech. Choć oficjalnie powodem odwołania wywiadu było późne spotkanie dotyczące rynku transferowego z właścicielami klubu i osobami odpowiedzialnymi za transfery, „La Gazzetta dello Sport” wskazuje, że sytuacja może mieć drugie dno.

Według źródła szkoleniowiec Romy od kilku dni z niecierpliwością oczekuje sprowadzenia ofensywnego pomocnika, o którego zabiega już od ponad roku. Ostatnie wydarzenia związane z prowadzonymi negocjacjami miały wywołać u niego wyraźne zdenerwowanie.

„La Gazzetta dello Sport” informuje również o mocnych wymianach zdań między Gasperinim a dyrektorem sportowym Tonym D’Amico. Mimo różnicy zdań relacje obu panów mają pozostać bardzo dobre. D’Amico to zaufany współpracownik trenera jeszcze z czasów wspólnej pracy w Atalancie.

Teraz to właśnie dyrektor sportowy stoi przed zadaniem dopięcia transferu, na który czeka szkoleniowiec. Według „La Gazzetta dello Sport” sprowadzenie lewonożnego ofensywnego pomocnika pozostaje jednym z najważniejszych celów Romy, a przeciągające się negocjacje coraz bardziej wpływają na nastroje Gasperiniego.

Głównym celem AS Romy pozostaje Antonio Nusa z RB Lipsk. Jednak wysokie oczekiwania finansowe Niemców opóźniają transfer.