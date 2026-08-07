Napoli podjęło decyzję w sprawie Lukaku? Belg ma nową opcję

10:41, 7. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Nicolo Schira (X)

Romelu Lukaku może tego lata zmienić klub. Doświadczony napastnik SSC Napoli znalazł się na radarze jednej z ekip z Ligue 1, która ma w planach wzmocnienie ofensywy.

Romelu Lukaku
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fot. MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku na wylocie z Napoli. Pojawił się niespodziewany chętny

Romelu Lukaku nie może być pewny pozostania w SSC Napoli na kolejny rok. Belgijski napastnik wzbudza zainteresowanie innych klubów, a jedną z ekip, która miał wykonać pierwszy ruch w sprawie jego transferu, jest AS Monaco. Informacje w tej sprawie przekazał Nicolo Schira na X.

Według włoskiego dziennikarza klub z Ligue 1 miał skontaktować się w sprawie potencjalnego transferu 33-letniego napastnika. Monaco poszukuje zawodnika, który mógłby zwiększyć siłę rażenia zespołu i wnieść do szatni doświadczenie zdobyte na najwyższym poziomie.

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Sytuacja Lukaku w drużynie z Serie A stała się niepewna. Partenopei mają być gotowi rozstać się z Belgiem na rok przed końcem jego obowiązującego kontraktu. Klub z Neapolu chce przebudować ofensywę, a odejście doświadczonego snajpera może być jednym z elementów tych zmian.

Nie tylko Monaco wykazuje natomiast zainteresowanie usługami Lukaku. Wcześniej rozmowy z zawodnikiem prowadziła Atlanta United z MLS, jednak napastnik nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji i czeka na kolejne propozycje. Belg miał również odrzucić dwie oferty z klubów tureckiej Super Lig.

Lukaku ma za sobą bogatą karierę, podczas której reprezentował między innymi barwy Chelsea, Interu Mediolan oraz Manchesteru United. Teraz przed Belgiem kolejna ważna decyzja.

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