Transferowy hit za darmo? PSG szykuje głośny ruch

12:29, 7. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TuttoMercatoWeb

PSG analizuje możliwość przeprowadzenia jednego z najciekawszych transferów tego lata. Na celowniku giganta ligi francuskiej znalazł się Dusan Vlahović, który jest bez klubu.

Luis Enrique
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Gigant rusza po Vlahovicia. W tle zaskakujący zwrot akcji

PSG nie zwalnia tempa na rynku transferowym i rozgląda się za kolejnym wzmocnieniem ofensywy. Jak informuje TuttoMercatoWeb, stołeczny klub poważnie rozważa pozyskanie Dusana Vlahovicia, który po wygaśnięciu kontraktu z Juventusem pozostaje bez klubu.

Dla ekipy z Parc des Princes byłaby to wyjątkowa okazja. Sprowadzenie napastnika tej klasy bez konieczności płacenia kwoty odstępnego to rozwiązanie, które wpisuje się w strategię wykorzystania rynkowych okazji. Władze klubu analizują zatem możliwość przekonania reprezentanta Serbii do przeprowadzki do Paryża.

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Potrzeba wzmocnienia ataku nie jest przypadkowa. Po odejściu Randala Kolo Muaniego i Goncalo Ramosa mistrzowie Francji szukają zawodnika, który zwiększy konkurencję w ofensywie i zapewni odpowiednią jakość w walce o kolejne trofea.

Według źródła Vlahović nie może jednak narzekać na brak zainteresowania. Juventus nadal nie zamyka drzwi przed powrotem swojego byłego napastnika i jest gotowy przedstawić mu propozycję nowego kontraktu. To oznacza, że PSG będzie musiało stoczyć walkę o podpis 26-latka.

Serb znajduje się także w szerszym gronie kandydatów do wzmocnienia linii ataku Paryżan. W ostatnich tygodniach z klubem łączony był również Ferran Torres z Barcelony, jednak możliwość pozyskania Vlahovicia bez kwoty transferowej sprawia, że ta opcja staje się wyjątkowo atrakcyjna.

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