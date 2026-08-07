36 milionów euro za bramkarza? PSG podjęło zaskakującą decyzję

Paris Saint-Germain jest bardzo blisko pozyskania nowego bramkarza. Na liście życzeń giganta znalazł się zawodnik Parmy. W grę wchodzą naprawdę duże pieniądze.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Juventus przegrał walkę o wielki talent. PSG było szybsze

Paris Saint-Germain wytypowało nowego zawodnika do rywalizacji o miejsce w bramce. Jak informuje Nicolo Schira na X, stołeczny klub jest o krok od sfinalizowania transferu z udziałem reprezentanta Japonii. Zion Suzuki może trafić do giganta Ligue 1 za 36 milionów euro, a jego umowa z PSG ma obowiązywać do 2031 roku.

To ruch, który ma pokazać długofalową strategię Paryżan. Klub nie zamierza jedynie zabezpieczyć pozycji między słupkami, ale chce pozyskać zawodnika z dużym potencjałem rozwoju. Suzuki, mimo młodego wieku, już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie na europejskim rynku.

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Według informacji dziennikarza, bramkarz wybrał Paris Saint-Germain mimo zainteresowania ze strony Juventusu oraz kilku innych renomowanych klubów. Ostatecznie to właśnie projekt mistrza Francji miał najbardziej przekonać bramkarza.

Suzuki ma rozpocząć swoją przygodę w Paryżu jako konkurent dla Matwieja Safonowa. Nie oznacza to jednak, że jego rola będzie ograniczona wyłącznie do pozycji zmiennika. PSG wierzy, że Japończyk posiada argumenty, aby w przyszłości walczyć o miejsce w podstawowym składzie.

Transfer za 36 milionów euro byłby jednym z najważniejszych ruchów tego lata na rynku bramkarskim. Tymczasem dla Parmy oznaczałby rekordową sprzedaż, natomiast dla PSG inwestycję w zawodnika, który może stać się jednym z filarów zespołu na wiele kolejnych sezonów.