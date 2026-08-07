Reprezentant Anglii zaoferował się Manchesterowi United

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Djed Spence widziałby siebie w Manchesterze United

Djed Spence planuje zmienić otoczenie podczas aktualnego okienka transferowego. 25-letni prawy obrońca chciałby sprawdzić się w zespole z najwyższej półki, a jego agenci pracują nad znalezieniem mu nowego klubu. Wiele wskazuje więc na to, że Anglik opuści Tottenham Hotspur przed zamknięciem tegorocznego letniego rynku.

Jak podaje Ben Jacobs z portalu „GiveMeSport”, przedstawiciele Spence’a zaoferowali go Manchesterowi United. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy Czerwone Diabły będą zainteresowane zakontraktowaniem defensora. Atutem zawodnika jest jego wszechstronność, ponieważ może on występować również na lewej stronie obrony, co zwiększa atrakcyjność wahadłowego wśród europejskich gigantów.

Spence, którego łączy się również z Liverpoolem, reprezentuje Tottenham od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się do Londynu za 15 milionów euro z Middlesbrough. Później był wypożyczany do Stade Rennes, Leeds United oraz Genoi, aż wreszcie wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie drużyny Kogutów. Obecny pracodawca oczekuje za reprezentanta Anglii około 45-50 milionów euro.