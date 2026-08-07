Bremer ucina spekulacje. Jasno określił swoją przyszłość w Juventusie

Gleison Bremer zabrał głos na temat swojej przyszłości w Juventusie. W rozmowie z „La Gazzetta dello Sport” Brazylijczyk podkreślił, że nie myśli o odejściu i chce pomóc klubowi wrócić na najwyższy poziom.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Gleison Bremer

Bremer nie zamierza odchodzić z Juventusu

Gleison Bremer stanowczo odniósł się do doniesień dotyczących możliwego transferu. Brazylijski stoper zapewnił, że nigdy nie prosił Juventusu o zgodę na odejście, mimo trudniejszego okresu zarówno dla siebie, jak i całego klubu. W ostatnich tygodniach defensor był łączony z transferem do Manchesteru United, ale mówiło się także o innych kierunkach. Teraz te spekulacje przycichły.

– Nigdy nie prosiłem Juventusu o sprzedaż, zwłaszcza w trudnym momencie dla klubu i dla mnie. Nie przyszłoby mi do głowy uciekać. Jeśli kiedyś odejdę, zrobię to z podniesioną głową i głównym wyjściem – powiedział Bremer w rozmowie z „La Gazzetta dello Sport”.

Obrońca podkreślił również, że jego ambicje wykraczają poza dotychczasowe sukcesy. – Chcę więcej i chcę, aby Juventus wrócił na poziom, który mu się należy. Budujemy coś ważnego na przyszłość. Wierzę także w Douglasa Luiza, bo ma ogromne umiejętności i jeszcze je pokaże – dodał reprezentant Brazylii.

Bremer odniósł się także do swojej dyspozycji przed startem sezonu. Przyznał, że nie osiągnął jeszcze optymalnej formy, ponieważ później rozpoczął przygotowania, ale jest przekonany, że szybko nadrobi zaległości. – Czuję się dobrze. Nie jestem jeszcze w najwyższej formie, ale wkrótce do niej wrócę. Wierzę też, że mamy zespół zdolny rozegrać bardzo dobry sezon – zakończył piłkarz Juventusu.