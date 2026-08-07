Rafael Leao zagra w Premier League? Niespodziewany kierunek

Rafael Leao chciałby przeprowadzić się do Premier League, a agenci skrzydłowego zaoferowali go Leeds United. Angielski klub ma więc możliwość pozyskania Portugalczyka - donosi stacja talkSPORT.

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Leeds United może zakontraktować Rafaela Leao

Rafael Leao może rozstać się z Milanem podczas obecnego letniego okna transferowego. Obie strony dążą bowiem do zakończenia współpracy – portugalski zawodnik chce spróbować nowego wyzwania, a włoski klub planuje odświeżyć swoją linię ataku. Wymarzonym kierunkiem dla 27-letniego skrzydłowego jest Premier League, gdzie lewy napastnik chciałby kontynuować karierę.

W poprzednich tygodniach atakujący został zaoferowany Manchesterowi United, Chelsea oraz Arsenalowi, ale żaden z tych gigantów nie wyraził zainteresowania. Jak podaje stacja „talkSPORT”, agenci Leao zaproponowali go również Leeds United. Trudno powiedzieć, czy Pawie zdecydują się na taki ruch, ale mają możliwość sprowadzenia portugalskiego gwiazdora.

Lewy napastnik, którego łączy się także z tureckimi potentatami, broni barw ekipy Rossonerich od sierpnia 2019 roku, gdy przeniósł się na San Siro z Lille za niespełna 50 milionów euro. 49-krotny reprezentant Portugalii w poprzednim sezonie rozegrał 31 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 3 asysty. Jego kontrakt z Milanem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go na około 55 milionów euro.