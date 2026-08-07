Raphinha na celowniku angielskiego potentata. To byłby hitowy ruch

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Tottenham Hotspur zainteresowany Raphinhą

Tottenham Hotspur w poprzednim sezonie musiał do ostatnich chwil walczyć o utrzymanie w Premier League. Londyńczycy nie chcą powtórki z rozrywki w nadchodzącej kampanii, dlatego są aktywni na rynku transferowym. Tego lata do ekipy Kogutów trafili już między innymi Sandro Tonali oraz Matheus Fernandes, ale angielski klub nie zamierza na tym poprzestać.

Roberto De Zerbi liczy bowiem na kolejne wzmocnienia składu swojej drużyny, a Tottenham może podjąć próbę sprowadzenia czołowego zawodnika La Ligi. Jak podaje hiszpański serwis „El Nacional.cat”, na celownik londyńczyków trafił gwiazdor Barcelony – Raphinha.

Koguty umieściły 29-letniego skrzydłowego wysoko na swojej liście życzeń. Taka transakcja będzie jednak trudna do przeprowadzenia, ponieważ sam piłkarz preferuje pozostanie na Camp Nou.

Raphinha, którym poważnie interesuje się również Al-Hilal, występuje w barwach zespołu Blaugrany od lipca 2022 roku, kiedy trafił do stolicy Katalonii za 58 milionów euro z Leeds United. W ostatnim sezonie rozegrał 33 spotkania, zdobył 21 bramek i zanotował 8 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 80 milionów euro, a kontrakt Brazylijczyka obowiązuje do połowy 2028 roku.