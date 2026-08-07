Arsenal i Man United ruszają po wielki talent. W grze nawet 80 mln euro

14:11, 7. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Sun

Arsenal oraz Manchester United zwróciły uwagę na włoskiego napastnika. W kręgu zainteresowań gigantów znalazł się Francesco Pio Esposito z Interu - donosi Ekrem Konur na łamach „The Sun”.

Mikel Arteta
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Francesco Pio Esposito obserwowany przez Arsenal i Manchester United

Arsenal oraz Manchester United mogą stoczyć bezpośrednią walkę o jednego z najbardziej obiecujących młodych napastników we Włoszech. Na celowniku angielskich gigantów znalazł się Francesco Pio Esposito z Interu Mediolan, który według informacji „The Sun” wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród angielskich zespołów.

21-letni napastnik był uważnie obserwowany przez skautów Premier League podczas przedsezonowego spotkania Interu z Milanem w Perth. Przedstawiciele jednego z klubów mieli pojawić się na trybunach, aby sprawdzić formę młodego Włocha, a jego występ miał spotkać się z bardzo pozytywnymi ocenami. Pio Esposito spędził na boisku 70 minut.

Mikel Arteta chce zwiększyć konkurencję w ofensywie i zapewnić sobie więcej możliwości za plecami Viktora Gyokeresa oraz Kaia Havertza. Sytuację może dodatkowo zmienić przyszłość Gabriela Jesusa. Brazylijczyk jest łączony z odejściem z Emirates Stadium, a zainteresowanie jego usługami wykazuje m.in. SSC Napoli.

Czerwone Diabły od dłuższego czasu szczegółowo monitorują sytuację napastnika i posiadają obszerne raporty na jego temat. Klub uważa, że nie ma pilnej potrzeby składania oficjalnej oferty i zamierza spokojnie obserwować 21-latka. Inter miał przekazać że byłby gotowy rozważyć ofertę w wysokości około 80 milionów euro. W minionym sezonie Serie A Pio Esposito pokazał się z dobrej strony. W 35 meczach strzelił siedem goli i dołożył trzy asysty.

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