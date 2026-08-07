Milik straci czas w Juventusie? Wskazano mu nowy kierunek

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Piotr Czachowski mówił wprost. Arkadiusz Milik powinien zmienić klub

Arkadiusz Milik wciąż pozostaje zawodnikiem Juventusu, ale jego sytuacja w klubie z Serie A od dłuższego czasu nie należy do najłatwiejszych. Napastnik zmagał się z problemami zdrowotnymi, a jego przyszłość w ekipie Starej Dam stoi pod znakiem zapytania. Zdaniem Piotra Czachowskiego zawodnik powinien rozważyć powrót do Polski.

– Dla mnie jest jasne, że jeśli Milik chce grać w piłkę, to tylko Górnik. Juventus wypchnie go prędzej czy później i tylko straci czas. Naprawdę niczego lepszego dla Milika nie wymyślimy. On też musi mieć świadomość, że już nie jest tym samym zawodnikiem – powiedział były reprezentant Polski w rozmowie z Interia.pl.

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Czachowski podkreślił również, że napastnik nie musi już kierować się wyłącznie aspektami finansowymi, a priorytetem powinna być odbudowa sportowa. – On grał w dobrych klubach, dużo zarobił i zdecydowanie stać go na to, żeby teraz ratować karierę za cenę mniejszej gaży. Najrozsądniejsza opcja dla niego to powrót do Polski i tyle na temat – dodał były piłkarz.

Milik doskonale zna realia ekipy z Zabrza. W barwach Górnika występował w latach 2011-2012, notując 11 trafień w 38 spotkaniach. To właśnie w zabrzańskiej ekipie rozpoczęła się jego droga do wielkiej europejskiej kariery. Aktualny kontrakt doświadczonego zawodnika z Juve obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.