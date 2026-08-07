Messi ucina spekulacje. Jasno wypowiedział się o przyszłości syna

16:02, 7. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Lionel Messi rozwiał wątpliwości dotyczące przyszłości swojego syna Thiago. Kapitan Interu Miami krótko odniósł się do doniesień o możliwych przenosinach 13-latka do akademii Barcelony i jednoznacznie zaprzeczył medialnym spekulacjom.

Lionel Messi
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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Thiago zostaje w Interze Miami

W ostatnich dniach pojawiły się informacje sugerujące, że Thiago Messi może trafić do La Masii. Plotki szybko zyskały rozgłos, jednak sam Lionel Messi zakończył wszelkie domysły przed meczem Interu Miami z Atletico San Luis.

Na pytanie dziennikarza Bruno Vaina, czy jego syn opuszcza klub, Argentyńczyk odpowiedział krótko. – Nie – powiedział Messi, jednoznacznie zaprzeczając doniesieniom o przeprowadzce do Barcelony.

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Thiago pozostanie więc w akademii Interu Miami, gdzie rozwija się od 2023 roku. Najstarszy syn ośmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki występuje w roli środkowego pomocnika. Sam Messi już wcześniej opisywał jego umiejeności. – Jest bardziej rozważny, lepiej organizuje grę i jest bardziej pomocnikiem – mówił w rozmowie z „Simplemente Futbol” porównując jego styl gry do swojego.

Plotki o powrocie do Barcelony nie pojawiły się przypadkowo. Thiago w przeszłości trenował w Barca Escola, gdy jego ojciec występował jeszcze w katalońskim klubie, a później rozwijał się także w akademii Paris Saint-Germain. Mimo tego obecnie nie ma planów związanych z przeprowadzką do Hiszpanii. Krótka wypowiedź Lionela Messiego definitywnie zakończyła spekulacje, a Thiago będzie kontynuował piłkarską edukację w Interze Miami.