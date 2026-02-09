Juventus jednak zatrzyma wahadłowego? Niespodziewane wieści

Filip Kostić jest ważną postacią Juventusu od momentu zatrudnienia Luciano Spallettiego na stanowisku trenera. Niewykluczone, że turyński klub zaproponuje mu przedłużenie wygasającego kontraktu - przekonuje włoska gazeta Tuttosport.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Filip Kostić może zostać w Juventusie

Wczoraj wieczorem Juventus poinformował o przedłużeniu kontraktu ze swoją największą gwiazdą – Kenanem Yildizem. 20-letni turecki skrzydłowy podpisał nową umowę ważną do 2030 roku, na mocy której otrzymał znaczną podwyżkę i status jednego z liderów zespołu. Dla władz włoskiego klubu był to priorytet, ale nie jedyny temat do rozwiązania.

Turyńczycy planują teraz skupić się na rozmowach z kolejnymi zawodnikami, których sytuacja kontraktowa wymaga szybkich decyzji przed nadchodzącym sezonem. Jednym z nich jest Filip Kostić, związany z Juventusem tylko do 30 czerwca 2026 roku.

Jeszcze niedawno wydawało się, że 33-letni wahadłowy nie ma większych szans na dłuższy pobyt na Allianz Stadium. Jego pozycja uległa jednak zmianie po przejęciu zespołu przez Luciano Spallettiego. Serb stał się ważnym elementem układanki drużyny Starej Damy, a według gazety „Tuttosport” przedłużenie współpracy jest coraz bardziej realne. Klub ze stolicy Piemontu rozważa złożenie mu oferty pozostania w Turynie na kolejną kampanię.

70-krotny reprezentant Serbii przywdziewa koszulkę Juventusu od sierpnia 2022 roku, gdy trafił do Włoch za 15 milionów euro z Eintrachtu Frankfurt. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Fenerbahce Stambuł, gdzie odbudował formę oraz pewność siebie. Jego dotychczasowy bilans w barwach włoskiego giganta to 106 meczów, 6 bramek i 16 asyst. Doświadczenie oraz regularność Kosticia mogą więc przekonać działaczy do nowej umowy.