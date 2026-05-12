Xabi Alonso otwarty na ten kierunek. Tam może pracować

Xabi Alonso jest otwarty na pracę w Premier League. Jeśli pojawi się oferta były trener Realu Madryt starannie ją przemyśli - donosi Fabrizio Romano. Podchody pod szkoleniowca robi Chelsea i Liverpool.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Premier League kolejnym przystankiem w karierze Xabiego Alonso

Z całą pewnością Xabi Alonso nie tak wyobrażał sobie pobyt w Realu Madryt. Gdy przychodził do klubu, zamiar był taki, że zostanie na lata. Rzeczywistość była jednak brutalna, a praca marzeń skończyła się zaledwie po siedmiu miesiącach. W styczniu tego roku po porażce z FC Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii został zwolniony. Od tego momentu nie podjął innego wyzwania.

Królewskich prowadził w 34 meczach. Jego bilans to 24 zwycięstwa, 4 remisy i 6 porażek. Wcześniej pracował w Bayerze Leverkusen, odnosząc tam duże sukcesy, a także w rezerwach Realu Sociedad. Obecnie rozgląda się za nową pracą.

Od dłuższego czasu Xabi Alonso jest przymierzany do Premier League. Jak poinformował Fabrizio Romano, taki kierunek jest brany pod uwagę przez 44-latka. Anglia ma być następnym przystankiem w karierze trenerskiej, o ile pojawią się jakieś oferty. Z tym problemu być nie powinno. Zainteresowanie jest całkiem spore, ponieważ były piłkarz trafił na listę Chelsea oraz Liverpoolu.

Londyńczycy szukają nowego trenera, ale mają na oku kilku kandydatów. Jednym z nich jest Andoni Iraola. Z kolei The Reds po zakończeniu sezonu muszą podjąć decyzję ws. przyszłości Arne Slota. Jeśli go zwolnią, wtedy Alonso będzie mieć duże szanse.