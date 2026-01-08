AC Milan zatrzyma ważnego piłkarza. Porozumienie o krok

AC Milan prowadzi zaawansowane rozmowy z Fikayo Tomorim w sprawie przedłużenia kontraktu. Strony są o krok od osiągnięcia porozumienia - informuje Nicolo Schira.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri - trener Milanu

Media: Fikayo Tomori przedłuży umowę z Milanem

Fikayo Tomori od kilku sezonów jest jednym z kluczowych zawodników Milanu. 28-letni stoper regularnie występuje w podstawowym składzie drużyny Rossonerich, imponując stabilną formą oraz dużą pewnością w defensywie. Anglik stał się filarem linii obrony mediolańskiego zespołu i ważnym elementem szatni. Nic więc dziwnego, że klub z San Siro chce jak najlepiej zabezpieczyć przyszłość swojego czołowego piłkarza. Wszystko wskazuje na to, iż włodarzom Milanu uda się osiągnąć ten cel.

Jak poinformował włoski dziennikarz – Nicolo Schira, AC Milan jest bowiem o krok od przedłużenia kontraktu z Fikayo Tomorim. Strony prowadzą zaawansowane rozmowy, a finalizacja porozumienia ma być już tylko kwestią czasu.

Obecna umowa środkowego obrońcy obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, zaś nowy kontrakt ma mieć charakter długoterminowy. Na razie nie ujawniono szczegółowych warunków, aczkolwiek intencje obu stron są bardzo jasne.

Fikayo Tomori, którego w przeszłości łączono z powrotem do Premier League, z powodzeniem występuje w barwach ekipy Rossonerich od stycznia 2021 roku. Początkowo trafił na San Siro na zasadzie wypożyczenia z Chelsea, a kilka miesięcy później został wykupiony za ponad 35 milionów euro. Do tej pory rozegrał 196 spotkań, zdobył 7 bramek i zanotował 6 asyst. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go na około 20 milionów euro.