Deco i Hansi Flick już zaplanowali letnie okienko transferowe. Barcelona musi wzmocnić kilka pozycji. O szczegółach informuje kataloński Sport.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona jest już niemal pewna mistrzostwa Hiszpanii. Chociaż Blaugrana zakończy rozgrywki z dwoma trofeami (w styczniu Duma Katalonii sięgnęła po Superpuchar), to na Camp Nou nikt nie uzna tego sezonu za udany. Klub nie poradził sobie w Lidze Mistrzów i koniecznie potrzebuje wzmocnień. Deco i Hansi Flick są tego w pełni świadomi.

Ciągle niejasna jest sytuacja Roberta Lewandowskiego i Marcusa Rashforda. Kontrakt Polaka wygasa 30 czerwca, natomiast Anglik jest tylko wypożyczony z Manchesteru United. Najprawdopodobniej niezależnie od przyszłości wspomnianej dwójki, Barca będzie chciała wzmocnić kilka pozycji. Sport ujawnia plany klubu.

Napastnik, lewy środkowy obrońca i boczni obrońcy – to spodziewane transfery Blaugrany. Wszystko wskazuje na to, że w stolicy Katalonii ma pojawić się przynajmniej czterech nowych zawodników. Oczywiście wiele zależy od tego, jakim budżetem będzie dysponowała Barcelona i kto pożegna się z zespołem.