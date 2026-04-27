Lewandowski dostał radę. Ten klub skorzystałby na jego transferze

Lewandowski pomógłby Atletico Madryt
Robert Lewandowski ma opuścić FC Barcelonę po zakończeniu sezonu. Taka informacja obiegła świat na zakończenie minionego tygodnia. Znany dziennikarz Guillem Balague jest przekonany, że rozdział 37-latka w Katalonii dobiegł końca. Pozostaje więc kwestia tego, gdzie zagra reprezentant Polski. Na ten moment wydaje się, że faworytem jest kierunek włoski, czyli AC Milan lub Juventus.
Jose Luis Caminero, a więc były piłkarz Atletico Madryt uważa, że Lewandowski byłby świetnym wzmocnieniem dla Los Colchoneros. Hiszpan jest przekonany, że doświadczenie, skuteczność oraz inteligencja Polaka mocno pomogłyby Madrytczykom.
– Moim zdaniem to byłby znakomity ruch. Lewandowski to wciąż świetny napastnik, który mimo upływu lat utrzymuje bardzo wysoki poziom i jest w dobrej formie. Jego doświadczenie, skuteczność i inteligencja na boisku mogłyby bardzo pomóc Atletico – powiedział Jose Luis Caminero w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.
– Historia pokazuje też, że klub potrafi świetnie zarządzać zawodnikami w pewnym wieku – przykłady Luisa Suareza czy David Villa są tego najlepszym dowodem. To miejsce, w którym tacy piłkarze potrafią jeszcze osiągać sukcesy i być bardzo ważni dla drużyny – dodał.
W tym sezonie Lewandowski zdobył 17 goli i 4 asysty w 41 meczach we wszystkich rozgrywkach.