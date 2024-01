"Prezes Napoli jest twardy i stanowczy. To nieobliczalny człowiek. Jeżeli Zieliński porozumiał się już z Interem, to myślę, że on będzie chciał pokazać władzę" - mówi Piotr Czachowski w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" i przestrzega Polaka przed ewentualnym brakiem gry.

Piotr Zieliński jest coraz bliżej zmiany klubu

Pomocnik ma być intensywnie kuszony przez Inter Mediolan

Reprezentanta Polski ostrzega teraz Piotr Czachowski, ekspert Eleven Sports

Oby się nie sprawdziło

Coraz więcej wskazuje na to, że czas Piotra Zielińskiego w Napoli dobiega końca. Pomocnik od wielu tygodni jest intensywnie kuszony przez Inter Mediolan do podpisania umowy pół roku wcześniej. Mówił o tym m.in. Gianluca Di Marzio w specjalnej rozmowie dla Goal.pl. Jeśli tak by się stało, to istnieje możliwość, że reprezentant Polski najbliższe miesiące spędzi na ławce rezerwowych lub trybunach. O takim scenariuszu mówi teraz Piotr Czachowski, ekspert i komentator Eleven Sports.

– Prezes Napoli jest twardy i stanowczy. To nieobliczalny człowiek. Pamiętamy, jak potraktował Arka Milika. Wysłał go na trybuny, bo Milik nie chciał przedłużyć umowy kilka sezonów temu. Jeżeli Zieliński porozumiał się już z Interem Mediolan, to myślę, że Aurelio De Laurentiis będzie chciał pokazać władzę – mówi w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.

– W nogach od razu czuje się przerwę, trzeba wówczas od nowa budować rytm meczowy, odzyskać czucie piłki na najwyższym poziomie. Treningi to jedynie uzupełnienie, taka kartkówka z trzech ostatnich tematów. Prawdziwym egzaminem jest mecz. Jeżeli Zieliński nie będzie grał dwa miesiące, będzie wrakiem piłkarza – dodaje.

