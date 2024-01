Piotr Zieliński może trafić do Interu Mediolan. Te informacje od dłuższego czasu krążą w mediach. Znany dziennikarz Sky Sports Gianluca Di Marzio w rozmowie z Goal.pl powiedział, że to najbardziej prawdopodobna opcja dla polskiego pomocnika na letnie okno transferowe, ale klub z Mediolanu jednocześnie stawia jeden warunek.

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński (SSC Napoli)

Przyszłość Piotra Zelińskiego jest jednym z najgorętszych tematów transferowych w Polsce

Gianluca Di Marzio, który świetnie orientuje się na rynku transferowym, w rozmowie z Goal.pl mówił o tym, jak wygląda sytuacja Polaka w Neapolu i co może go skusić do przenosić do Mediolanu

Dla Zielińskiego nie są najważniejsze pieniądze. – Wtedy wybrałby Arabię Saudyjską, bo przecież miał taką ofertę – przekonuje Di Marzio

Inter Mediolan chce Piotra Zielińskiego

Piotr Zieliński aktualnie jest zawodnikiem Napoli, ale jego przyszłość w tym klubie stanęła pod dużym znakiem zapytania. Kontrakt wkrótce mu się kończy, negocjacje z aktualnym klubem nie idą gładko, a Inter Mediolan jest zdeterminowany, aby sprowadzić Polaka. Nerazzurri nie zamierzają jednak licytować się z mistrzem Włoch. Jak wcześniej informowały włoskie media “nie będzie chciał zostać wykorzystany w licytacji nowego kontraktu”. – Do transferu dojdzie wówczas, gdy Zieliński nie dogada się z Napoli. Inter nie chce być wykorzystany jak kilka lat temu przez Mertensa do podbicia wysokości kontraktu w Neapolu. Jeśli agent Zielińskiego powie, że nie dogadali się ws. przedłużenia umowy, wówczas Inter będzie gotowy i zechce sprowadzić Polaka – tłumaczył Gianluca Di Marzio.

Oczywiście wysokość kontraktu ma znaczenie, ale nie tylko to jest istotne dla Zielińskiego i jego najbliższych. – Gdyby chodziło głównie o pieniądze, wybrałby Arabię Saudyjską. On i jego rodzina czują się bardzo dobrze w Neapolu, ale Inter jest bardzo zainteresowany i będą na niego czekać. Druga sprawa to perspektywa projektu. W Neapolu widać, że zmierza to w dół, ponieważ klub ma sporo problemów. Inter w przyszłym sezonie będzie grał w Lidze Mistrzów. Nie możemy tego samego powiedzieć na pewno o Napoli – mówił Di Marzio.

Transfer Polaka na pewno nie wydarzy się w zimowym oknie. – Nie ma na to szans. Napoli nie ma obecnie nadmiaru pomocników. Trudno by było im znaleźć kogoś w miejsce Zielińskiego – powiedział włoski dziennikarz i ekspert od informacji transferowych.

Czy inne kluby są zainteresowane sprowadzeniem Zielińskiego i ktoś może jeszcze się wmieszać w negocjacje? – Raczej nie. Juventus był zainteresowany, ponieważ Cristiano Giuntoli został nowym dyrektorem sportowym, a jak wiadomo, wcześniej pracował w tej roli w Neapolu i uwielbia Piotra. Juventus ma jednak inne opcje na teraz – tłumaczył Gianluca Di Marzio.

Piotr Zieliński jest piłkarzem Napoli od 2016 roku. W zeszłym sezonie sięgnął z tym klubem po mistrzostwo Włoch. Dotychczas rozegrał w barwach neapolitańczyków 353 mecze, w których, jak podaje serwis Transfermarkt.pl zdobył 50 goli i zanotował 46 asyst.