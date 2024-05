Enrique wylicza i komentuje. Szokujące statystyki PSG w dwumeczu z Borussią

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique i Kylian Mbappe

Luis Enrique: 6 słupków, 31 strzałów, ale żadnych bramek

Paris Saint-Germain nie dało rady w starciu z Borussią Dortmund i zaprzepaściło szansę na awans do finału Ligi Mistrzów. Mistrzowie Francji w obu spotkaniach stwarzali zagrożenie, ale ostatecznie ani razu nie umieścili piłki w siatce.

W pierwszym meczu na Signal Iduna Park decydującego gola zdobył Niclas Fullkrug, zaś na Parc des Princes jako jedyny trafił Mats Hummels. Dortmundczycy wykazali się fantastyczną skutecznością, co dało im upragniony awans.

Po spotkaniu na gorąco wypowiedział się Luis Enrique. Hiszpan przytoczył szokujące statystyki, które pokazują, że PSG w kilku momentach miało po prostu pecha.

– Mieliśmy 6 słupków w dwóch meczach, 31 strzałów, ale żadnych bramek, to prawie nie do uwierzenia. To jest piłka nożna. […]To jest wysoki poziom, akceptujemy to i postaramy się podnieść, aby przygotować się na następny sezon – ocenił Enrique.

– To najlepsze rozgrywki w Europie. Nikt nie lekceważył Dortmundu, nikt, kto zna się na piłce nożnej, a zwłaszcza trenerzy. Nie sądzę, że w dwumeczu byliśmy gorsi. Ale wynik jest taki, życzę im wszystkiego najlepszego w finale. Wyzdrowiejemy – spuentował Hiszpan, którego cytuje Foot Mercato.

