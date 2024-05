Nasser Al-Khelaifi: Mamy lepszy zespół, ale Dortmund wygrał

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Nasser Al-Kehalifi rozczarowany po klęsce PSG

Paris Saint-Germain znów nie wygra Ligi Mistrzów, po tym jak lepsza w półfinałowym dwumeczu okazała się Borussia Dortmund. To ogromna niespodzianka, bo przed rozpoczęciem pojedynku większość ekspertów spodziewała się zwycięstwa mistrzów Francji.

Decydujące bramki zdobyli Niclas Fullkrug i Mats Hummels. Napastnik BVB trafił na Signal Iduna Park, zaś środkowy obrońca dopełnił dzieła na Parc des Princes.

W pomeczowych rozmowach z mediami rozczarowania nie krył prezes PSG. Nasser Al-Khelaifi stwierdził, że jego drużyna zasługiwała na awans i dysponowała silniejszym zespołem niż BVB.

– Jesteśmy bardzo rozczarowani wynikiem, smutni. Zasługiwaliśmy dziś na więcej. Cztery słupki dziś, dwa w zeszłym tygodniu. To trochę trudne. Daliśmy z siebie wszystko. Chcieliśmy wygrać i zakwalifikować się. Gratulacje dla Dortmundu, ale zasługiwaliśmy na coś więcej – powiedział w rozmowie z Canal+.

– Myśleliśmy, że dotrzemy do finału. Mamy lepszy zespół, ale Dortmund wygrał dwa razy, gratulacje dla nich. Jestem dumny z mojego zespołu. W ciągu ostatnich pięciu lat trzy razy byliśmy w półfinale. Oczywiście nie to jest naszym celem, ale taka jest piłka nożna. Musimy to zaakceptować, nawet jeśli jest to niesprawiedliwe, ale zaakceptujemy to – kontynuował.

