Federico Chiesa wciąż nie doszedł do porozumienia z Juventusem ws. nowego kontraktu. Jak podaje Corriere dello Sport, Daniele De Rossi namawia swojego rodaka na transfer do AS Romy.

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Daniele De Rossi

Chiesa może trafić do AS Romy, na transfer namawia go De Rossi

Juventus nie może być pewny zatrzymania w klubie na następny sezon jednej z największych gwiazd. Federico Chiesa nie porozumiał się z władzami Starej Damy ws. przedłużenia kontraktu. Kością niezgody w negocjacjach pomiędzy obiema stronami są kwestie finansowe. Włoch zarabia obecnie ok. 5 milionów euro rocznie i żąda podwyżki do kwoty 7-8 mln za sezon. Z kolei Bianconeri chcą zmniejszyć wynagrodzenie stałe piłkarza, lecz zwiększyć jego premię. Agent zawodnika Fali Ramadani przez ostatnie miesiące był częstym gościem w siedzibie klubu, aczkolwiek do porozumienia wciąż daleka droga.

Brak nowego kontraktu wywołał poruszenie na włoskim rynku, bowiem Chiesa trafił na radar innego klubu Serie A. Jak podaje włoska gazeta Corriere dello Sport, reprezentant Włoch namawiany jest na transfer do AS Romy. Rozmowy z zawodnikiem miał prowadzić sam szkoleniowiec zespołu ze stolicy Daniele De Rossi. Z włoskiej prasy dowiadujemy się, że w sprawie sprowadzenia Chiesy do Rzymu pomaga część piłkarzy. W kontakcie z gwiazdą Juventusu są jego koledzy z kadry Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini oraz Bryan Cristante.

Federico Chiesa w tym sezonie w barwach Starej Damy zagrał 33 mecze, w których strzelił 8 goli i zaliczył 3 asysty. Dla zespołu z Turyny gra od sezonu 2020-2021, gdy przeniósł się do Piemontu z Florencji.