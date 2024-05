Podolski się wygadał. Były gwiazdor Manchesteru United mógł trafić do Górnika Zabrze!

Lukas Podolski nie ogranicza się jedynie do reprezentowania Górnika Zabrze na murawie. Coraz częściej działa poza boiskiem, w tym chociażby w kwestii transferów. W programie na "Kanale Sportowym" zdradził, że był temat sprowadzenia wielkiego nazwiska.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Podolski i Nani na boiskach Ekstraklasy?!

Lukas Podolski w 2021 roku dołączył do Górnika Zabrze, dotrzymując tym samym złożonej obietnicy. Przez dwa sezony był czołową postacią drużyny, rozgrywając świetne mecze. W tej kampanii coraz więcej działa poza boiskiem, co wiąże się także z jego problemami zdrowotnymi. Podolski szykuje się wręcz do zakończenia piłkarskiej kariery, co powinno nastąpić po wygaśnięciu umowy w 2025 roku.

Wielokrotny reprezentant Niemiec coraz lepiej odnajduje się w kwestiach organizacyjnych. Jest przedstawicielem klubu w spotkaniach z władzami miasta, a także pomaga w przeprowadzaniu transferów. To on w głównej mierze optował za sprowadzeniem Lawrence’a Ennaliego, który jest teraz wyróżniającym się zawodnikiem w ekipie Jana Urbana. Nie ulega wątpliwościom, że marka Podolskiego jest w stanie sprowadzać do Górnika Zabrze sponsorów, ale także piłkarzy.

Na pytanie Mateusza Borka o potencjalny, ale nieudany transfer do Górnika Zabrze Podolski zdradził, że był temat sprowadzenia Naniego. Były gwiazdor Manchesteru United kończył w zeszłym roku swoją przygodę z australijskim Melbourne i szukał nowego klubu. Finalnie związał się z turecką Adaną Demirspor. Zawodnik Górnika Zabrze nie wykluczył, że w przyszłości temat Portugalczyka może wrócić.

– Nani. Był temat Naniego w Górniku rok temu. Wtedy poszedł do Turcji, ale może temat wróci – wypalił Podolski w programie “Kanału Sportowego”.

