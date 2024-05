Victor Osimhen nadchodzącego lata może przejść do Chelsea. The Blues prowadzą już rozmowy z Napoli w sprawie transferu nigeryjskiego napastnika - przekazał Gianluca Di Marzio.

Osimhen coraz bliżej Chelsea. Lukaku przejdzie do Napoli?

Wygląda na to, że Victor Osimhen właśnie rozgrywa swoje ostatnie tygodnie w barwach Napoli. Umowa środkowego napastnika z włoskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku i zawarto w niej klauzulę odstępnego wynoszącą około 130 milionów euro. Sprowadzenie 25-latka od dawna sonduje Chelsea, która nie ma jednak zamiaru wykładać na stół aż tak ogromnych pieniędzy. Dlatego The Blues opracowali plan na pozyskanie Nigeryjczyka.

Według cenionego eksperta od rynku transferowego – Gianluki Di Marzio – londyńczycy w ramach rozliczenia tej transakcji chcą bowiem wysłać do Neapolu Romelu Lukaku oraz jednego z młodych zawodników. Chelsea ma nadzieję, że w ten sposób znacznie obniży kwotę transferu Victora Osimhena, do nawet 80-90 milionów euro. Przypomnijmy, że Lukaku obecnie na zasadzie wypożyczenia występuje w Romie, która nie planuje jednak ściągnąć go na stałe.

Belgijski snajper na Stadio Diego Armando Maradona zająłby miejsce Osimhena. Dla Napoli mogłoby to być ciekawym rozwiązaniem, ponieważ wychowanek Anderlechtu Bruksela bardzo dobrze zna już Serie A i nie potrzebowałby specjalnej aklimatyzacji, w przeciwieństwie do innych piłkarzy.