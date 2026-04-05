Dlatego Inzaghi opuścił Inter. Nie chodziło o pieniądze

Dlaczego Simone Inzaghi postanowił opuścić Inter? O swojej motywacji do zmiany miejsca pracy Włoch opowiedział w rozmowie z gazetą Libertà. Były trener zaskoczył odpowiedzią.

Inzaghi „zostawił” Inter, ale powody były inne

Simone Inzaghi po zakończeniu sezonu 2024/25 zdecydował się na zakończenie swojej przygody w Mediolanie. Włoski szkoleniowiec spędził na Giuseppe Meazza cztery lata. Pod jego wodzą Inter sięgnął po jedno mistrzostwo, dwa puchary i trzy superpuchary Włoch. Nerazzurri dotarli także do finału Ligi Mitrzów.

Po druzgoczącej przegranej z Paris Saint-Germain Inzaghi postanowił zmienić otoczenie i przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. 50-latek objął Al-Hilal, z którym obecnie plasuje się na 2. miejscu SPL. Dlaczego Inzaghi wybrał taki kierunek? O wszystkim opowiedział wywiadzie dla gazety Libertà.

– Zarabianie dużych pieniędzy jest fajne, ale nie potrzebowałam ich. Lata w Interze były bardzo satysfakcjonujące, ale i stresujące. Potrzebowałam odpoczynku. W Al-Hilal odnalazłam spokój: dobrze mi się żyje w Arabii i nie tęsknię za Włochami – przyznał były trener Lazio.

Okazuje się, że Inzaghi nie kierował się aspektem finansowym, jednak z pewnością nie narzeka na wynagrodzenia. Po porażce w walce o tytuł Serie A i w finale LM Włoch postanowił nieco odpocząć od zgiełku, jakim cechuje się Italia.