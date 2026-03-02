Dimarco rządzi! Tragedia Romy i euforia Juventusu. Podsumowanie 27. kolejki Serie A

Wielki hit 27. kolejki Serie A skończył się tragedią AS Romy, a euforią Juventusu. Na Olimpico padł remis (3:3). Kolejny świetny mecz zagrał rewelacyjny Federico Dimaro, a Inter zachował przewagę nad resztą. Oto podsumowanie 27. kolejki Serie A.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Federico Dimarco

Podsumowanie 27. kolejki Serie A

Miniony weekend na Półwyspie Apenińskim nie zmienił układu sił w tabeli Serie A. Faworyci wygrali swoje mecze, a jedyne drużyny z TOP6, które podzieliły się punktami w bezpośrednim starciu to AS Roma i Juventus. Hit 27. kolejki na Stadio Olimpico w Rzymie zakończył się remisem (3:3) po golu w doliczonym czasie gry. Do największej sensacji doszło w spotkaniu Sassuolo z Atalantą, gdzie gospodarze wygrali (2:1), choć od 15. minuty grali w dziesięciu. Czerwoną kartkę zobaczył Andrea Pinamonti.

Jeśli chodzi o polskich piłkarzy, to ponownie dobre oceny zebrali Nicola Zalewski i Piotr Zieliński. Ze względu na kartki pauzował Sebastian Walukiewicz, a Jan Ziółkowski całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych podobnie jak Adrian Przyborek. Cały mecz zagrał Łukasz Skorupski, zachowując czyste konto. W wyjściowej jedenastce Udinese znalazł się również Jakub Piotrowski.

Tym razem w dziesięciu spotkaniach ligi włoskiej padło 28 goli, co daje średnią 2,8 bramki na mecz. Poprzednia runda gier w Serie A była pod tym względem gorsza, ponieważ oglądaliśmy łącznie zaledwie 19 bramek, czyli średnio 1,9 gola na mecz. Liderem po 27. kolejkach pozostał Inter Mediolan z przewagą dziesięciu punktów nad Milanem, czternastu punktów nad Napoli i szesnastu punktów nad AS Romą.

W piątek na start 27. kolejki Parma podejmowała u siebie Cagliari. Spotkanie drużyn ze środka stawki zakończyło się podziałem punktów (1:1). Cenne trafienie na wagę remisu zaraz po wejściu z ławki zanotował Michael Folorunsho. Bezsprzecznie kandydat do gola kolejki.

A truly unbelievable strike from Michael Folorunsho 🤩#ParmaCagliari pic.twitter.com/3kY3Hkxs1C — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 28, 2026

Sobota z Serie A przebiegła bez niespodzianek i większych wrażeń. Najpierw Como, choć jako pierwsze straciło gola, szybko odzyskało kontrolę nad meczem, dominując finalnie Lecce i wygrywając (3:1). Warto dodać, że po raz kolejny zagrali bez Nico Paza, który pojawił się na boisku dopiero w drugiej połowie. Największe emocje tego dnia dostarczył Hellas i Napoli. O mały włos, a podopieczni Antonio Conte mogli wywieźć z Werony tylko jeden punkt. Na szczęście dla nich w doliczonym czasie gry uratował ich Romelu Lukaku. Na koniec bez większych problemów Inter Mediolan pokonał Genoę (2:0). Wyróżnić trzeba moment, w którym Piotr Zieliński oddał rzut karny Calhanoglu. Wspomnieć na pewno trzeba o kolejnych liczbach Federico Dimarco, który bez wątpienia jest jednym z najlepszych wahadłowych na świecie w tym sezonie, o ile nie najlepszym. W starciu z Genoą zdobył 6. bramkę w bieżących rozgrywkach Serie A.

Ostatni dzień weekendu, a więc niedziela rozkręcała się powoli. Zaczęło się od szczęśliwego zwycięstwa Milanu, który drżał o wynik do ostatnich minut w starciu z Cremonese. Potem sensacyjny triumf Sassuolo, grającego w dziesięciu od 15. minuty z Atalantą. Na koniec wydarzenie dnia, mecz kolejki, czyli Roma – Juventus. Giallorossi na trybunach świętowali już zdobycie kompletu punktów, kiedy do akcji ubrany cały na biało wkroczył Federico Gatti. Gol obrońcy Starej Damy zniszczył marzenia rzymian, doprowadzając do remisu.

Na zakończenie odbyły się dwa mecze. O 18:30 w poniedziałek Pisa podejmował Bolognę i była o krok od niespodzianki. Na nieszczęście gospodarzy w bramce stał Łukasz Skorupski. Z kolei o wygranej przesądziło trafienie Jensa Odgaarda w 90. minucie. Ostatnie spotkanie 27. kolejki Serie A, czyli starcie Udinese – Fiorentina zakończyło się wygraną zespołu Kosty Runjaicia. W doliczonym czasie gry na listę strzelców wpisał się reprezentant Polski – Adam Buksa.

Wyniki spotkań 27. kolejki Serie A:

Parma 1:1 Cagliari

Como 3:1 Lecce

Hellas 1:2 Napoli

Inter 2:0 Genoa

Cremonese 0:2 AC Milan

Sassuolo 2:1 Atalanta

Torino 2:0 Lazio

Roma 3:3 Juventus

Pisa 0:1 Bologna

Udinese 3:0 Fiorentina

Jedenastka 27. kolejki Serie A

Bez wątpienia miano najlepszego bramkarza 27. kolejki powinno trafić w ręce Arijaneta Muricia. Bośniak uratował grające w dziesięciu Sassuolo i znacząco przyczynił się do wielkiego zwycięstwa z Atalantą. Zaliczył sześć udanych interwencji, a jego współczynnik powstrzymanych goli wyniósł 1,68. Stracona bramka nie zmienia faktu, że był jednym z najlepszych zawodników na boisku.

Z obrońców kolejny już raz wyróżniamy Federico Dimarco, ale gdy ktoś robi rzeczy niesamowite, to trzeba go chwalić. Forma reprezentanta Włoch w tym sezonie jest nie z tej ziemi. W samej Serie A lewy obrońca ma aż 15 asyst i do tego 6 goli! Kosmiczne liczby jak na bocznego obrońcę. Podczas meczu z Genoą zdobył gola, ale był również precyzyjny w odbiorach piłki na własnej połowie. Z bocznnych obrońców na wzmiankę zasłużył Wesley, który w hicie z Juventusem popisał się bramkę, która mogłaby kandydować do miana gola kolejki.

𝐖𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐒𝐋𝐄𝐘, 𝐑𝐎𝐆𝐀𝐋 𝐏𝐎 𝐁𝐑𝐀𝐙𝐘𝐋𝐈𝐉𝐒𝐊𝐔! 🥐🤩



Stadio Olimpico odleciało! ✈️ Roma na prowadzeniu po takim golu 🤯 Wykończył to jak klasowy napadzior! 💥#włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/AHf9sMGMEe — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 1, 2026

Wspomnieć należy również o bardzo dobrym występie w środku pola takiego piłkarza jak Kristian Thorstvedt. To m.in. dzięki niemu Sassuolo zdobyło komplet punktów. Zdobył bramkę, był aktywny w ataku (3 strzały celne), ale równie mocno pracował także w obronie, notując 5 interwencji, 2 odbiory i dwukrotnie blokował strzał w światło bramki. Zostając przy pomocnikach, na uwagę zasługuje kolejny występ Luki Modricia, który rządził i dzielił w środku pola. Wysoko oceniony przez włoskie media został także Niccolo Pisilli, który do asysty w meczu z Juventusem dołożył aż 18 udanych zagrań w obronie, między innymi notując siedem skutecznych odbiorów.

Skrzydła w jedenastce 27. kolejki Serie A to Jesus Rodriguez i Armand Lauriente. Hiszpan oprócz gola zaliczył asystę i kilka kluczowych podań w tercji ofensywnej. Z kolei Francuz wypracował obie bramki Sassuolo, które zagwarantowały zwycięstwo. Wybór napastnika mógł być inny to fakt, ale Romelu Lukaku wrócił po wielu miesiącach kontuzji i zdobył pierwszą bramkę w Serie A od maja 2025 roku. Na dodatek był to gol po wejściu z ławki, który zapewnił Napoli trzy punkty. Zasłużył, aby zostać wyróżnionym.

Murić – Wesley, Buongiorno, Akanji, Dimarco – Thorstvedt, Modrić, Pisilli – J. Rodriguez, Lukaku, Lauriente