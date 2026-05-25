Gwiazda czeka na ofertę Realu Madryt! To może być największy transfer lata

Enzo Fernandez czeka na ofertę Realu Madryt - informuje Ben Jacobs. Argentyńczyk od dawna jest łączony z wielkim transferem. Po braku awansu do europejskich pucharów jego odejście z Chelsea wydaje się coraz bardziej realne.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Enzo Fernandez chce transferu do Realu Madryt

Real Madryt po słabym sezonie planuje nowe otwarcie, które zapoczątkują wybory prezydenta klubu na lata 2026-2031. Florentino Perez będzie ubiegać się o reelekcję. Jego kontrkandydatem będzie 37-letni biznesmen Enrique Riquelme. Na ten moment jeszcze nie wiadomo, kiedy odbędzie się głosowanie. Pod uwagę brane są dwa terminy, a konkretnie (31 maja) oraz (7 czerwca).

Zatrudniony zostanie również nowy trener. Nie jest tajemnicą, że zostanie nim Jose Mourinho, z którym osiągnięto już całkowite porozumienie. Oficjalne ogłoszenie zostało jednak przełożone ze względu na wybory prezydenckie.

Kibice mogą spodziewać się także nowych zawodników. Wiadomo, że Królewscy planują wzmocnić pozycję środkowego obrońcy oraz środkowego pomocnika. Jeśli chodzi o środek pola, od dawna łączony z klubem jest Enzo Fernandez, czyli gwiazda Chelsea.

Z informacji, jakie przekazał Ben Jacobs, wynika, że Enzo Fernandez z radością przyjmie ofertę Realu. Argentyńczyk ma czekać, aż dostanie propozycję przeprowadzki do stolicy Hiszpanii. Ze względu na ostateczną pozycję Chelsea w tabeli Premier League i brak awansu do Ligi Mistrzów, transfer wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Trzeba pamiętać, że w trakcie rozgrywek pomocnik został odsunięty chwilowo od zespołu The Blues ze względu na komentarze dot. potencjalnej przeprowadzki do Madrytu.