Flick podjął decyzję ws. przyszłości Ter Stegena w Barcelonie

11:29, 25. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Marc-Andre ter Stegen nie znajduje się w planach FC Barcelony na przyszły sezon. Hansi Flick zdecydował się skreślić bramkarza. Niemiec prawdopodobnie opuści klub - informuje dziennik Sport.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre Ter Stegen

Ter Stegen na wylocie z Barcelony

Marc-Andre ter Stegen we wrześniu 2024 roku doznał poważnej kontuzji, co finalnie doprowadziło do tego, że stracił miejsce między słupkami. FC Barcelona najpierw ściągnęła awaryjnie Wojciecha Szczęsnego. Następnie podpisali kontrakt z Joanem Garcią. Hiszpan stał się pierwszym wyborem na pozycji bramkarza, a były reprezentant Polski został jego zmiennikiem.

Ter Stegen z racji braku perspektyw na regularną grę udał się na wypożyczenie. W Gironie zdążył jedynie zagrać w dwóch meczach i ponownie doznał kontuzji. Po zakończeniu wypożyczenia wróci na Spotify Camp Nou, ale jego przyszłość leży z daleka od Barcelony.

Z informacji dziennika Sport wynika, że Hansi Flick nie wiąże przyszłości z 34-latkiem. Barcelona będzie chciała zejść z dużego wynagrodzenia Niemca, więc latem ponownie ma opuścić drużynę. Nie można wykluczyć kolejnego wypożyczenia lub tym razem definitywnego transferu. Problem w tym, że nie wiadomo, czy zdąży wrócić do pełni zdrowia przed startem nowego sezonu.

Barcelona sprowadziła Ter Stegena latem 2014 roku z Borussii M’Gladbach za jedyne 12 milionów euro. Łącznie w barwach katalońskiego klubu rozegrał 423 spotkania, w których 176 razy zachował czyste konto. Zdobył m.in. Ligę Mistrzów i siedem mistrzostw Hiszpanii.

