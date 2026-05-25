Jagiellonia straci dwie kluczowe postacie? „Jego tam już nie będzie”

11:15, 25. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Kanał Sportowy

Jagiellonia Białystok zakończyła sezon na trzecim miejscu w tabeli. Kibice zastanawiają się, co dalej. Maciej Makuszewski uważa, że klub przejdzie olbrzymie zmiany, a pod znakiem zapytania stoi przyszłość Adriana Siemieńca.

Adrian Siemieniec
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Siemieniec i Masłowski opuszczą Jagiellonię?

Jagiellonia Białystok do samego końca walczyła o jak najlepszy wynik, ostatecznie zajmując trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy. To oznacza, że rozpocznie grę w europejskich pucharach od eliminacji Ligi Europy. Zbliżające się lato zapowiada się natomiast bardzo ciekawie dla kibiców klubu z Podlasia. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość wielu piłkarzy, którym wygasają umowy. Przy okazji ostatniego meczu z Zagłębiem Lubin pożegnany został Afimico Pululu, który zmieni otoczenie.

Na ten moment trudno również wyrokować w kwestiach dalszej pracy Adriana Siemieńca czy Łukasza Masłowskiego. Choć ten pierwszy przedłużył umowę, znalazła się w niej opcja odejścia w przypadku oferty zagranicznej. Maciej Makuszewski uważa, że Jagiellonia w przyszłym sezonie może stracić obie postacie. Siemieniec może spróbować swoich sił w mocniejszej lidze.

Adrian Siemieniec myślę jest teraz najlepszym trenerem w Polsce. To też jest dla niego przepustka na wyjazd. Bo gdyby zagraniczne kluby się dalej zastanawiały, czy to jest trener, który potrafi wytrzymać ciśnienie i prowadzić zespół, budować coś długofalowego, to całkowicie Siemieniec tą pieczątkę podbił pod kontraktem nowego pracodawcy. Wydaje mi się, że Adriana Siemieńca w przyszłym sezonie nie będzie już w Białymstoku. On zrobił swoje. Mam też ogromne wątpliwości, czy Łukasz Masłowski dalej będzie dyrektorem Jagiellonii. Myślę, że w Białymstoku będzie duża przemiana, że za chwilę pojawią się informacje sugerujące wielkie zmiany w klubie – sugerował Makuszewski w programie „Kanału Sportowego”.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości