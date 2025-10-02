De Bruyne i Conte popadli w konflikt? Obaj odpowiadają na plotki

Kevin De Bruyne odegrał kluczową rolę w zwycięstwie Napoli nad Sportingiem. Belg wprost odniósł się do krytyki po meczu z Milanem, a Antonio Conte pochwalił go za profesjonalizm.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: De Bruyne i Conte

De Bruyne i Conte jednym głosem po zwycięstwie Napoli

Kevin De Bruyne był bohaterem Napoli w meczu ze Sportingiem, notując dwa asysty w wygranym 2:1 spotkaniu Ligi Mistrzów. Po meczu odniósł się do komentarzy dotyczących swojego zachowania po wcześniejszej zmianie w starciu z Milanem. – Z Conte nie ma żadnego problemu. Jestem zwycięzcą, chcę robić różnicę na boisku. Powiedziano o tym dużo, ale prawda jest taka, że nie ma żadnego konfliktu. Chcę tylko grać i cieszyć się piłką – podkreślił Belg.

Pomocnik Napoli pochwalił również Rasmusa Hojlunda, który wpisał się na listę strzelców. – Myślę, że Rasmus ma ogromną jakość. Wydaje mi się podobny do Haalanda, bo obaj są lewonożni i kochają atakować przestrzeń. To była dla niego wielka noc. Musi wykorzystywać swoje wejścia, bo wtedy może strzelać dużo goli i naprawdę nam pomagać – zaznaczył De Bruyne.

Chwilę później głos zabrał Antonio Conte, który starał się uciąć wszelkie plotki. – Nie mam nic do zarzucenia Kevinowi. To poważny chłopak, który zawsze daje z siebie wszystko. Rozumiem, że każdy chce grać, ale ja także chcę zwyciężać. Jeśli dokonuję zmiany, to nie po to, żeby osłabić zespół, tylko żeby pomóc mu wygrać – powiedział trener Napoli.

Conte przypomniał też, że najważniejsza jest drużyna. – Chcę zwycięstw tak samo jak moi piłkarze. Musimy pracować razem, bez wyjątków. Tylko wtedy możemy osiągnąć cele – dodał szkoleniowiec.

Zobacz również: Barcelona sprowadzona na ziemię. Hiszpanie brutalnie podsumowali jej grę