Wieczysta Kraków – Polonia Warszawa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (28.05.2026)

Wieczysta Kraków zagra z Polonią Warszawa w półfinale baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się na Synerise Arenie w czwartek (28 maja) o godz. 20:30. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

Wieczysta – Polonia: gdzie oglądać?

Wieczysta Kraków zmierzy się z Polonią Warszawa na Synerise Arenie w półfinale baraży o grę w PKO BP Ekstraklasie Żółto-Czarni zakończyli sezon zasadniczy na trzecim miejscu w tabeli i przez większą część rozgrywek należeli do ścisłej czołówki Betclic 1. Ligi. Ambitny projekt Wieczystej jest coraz bliżej spełnienia marzeń o debiucie w Ekstraklasie.

Czarne Koszule awans do baraży wywalczyły dosłownie rzutem na taśmę. Drużyna ze stolicy zapewniła sobie miejsce w najlepszej szóstce po dramatycznym zwycięstwie nad Odrą Opole, a bohaterem został Łukasz Zjawiński, który zdobył zwycięską bramkę w 98. minucie. Polonia marzy o powrocie do piłkarskiej elity po 13 latach.

Spotkanie pomiędzy Wieczystą Kraków a Polonią Warszawa będzie dostępne na żywo w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP Sport. Rywalizację skomentują Maciej Iwański i Radosław Gilewicz. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:30.

Mecz Wieczysta Kraków – Polonia Warszawa będzie także transmitowany w serwisie sport.tvp.pl ora aplikacji mobilnej TVP Sport. Barażowe spotkanie o Ekstraklasę będzie można też oglądać w usłudze Betclic TV.

Wieczysta – Polonia: kursy bukmacherskie

Wieczysta Kraków Polonia Warszawa 1.95 3.80 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 maja 2026 19:06

