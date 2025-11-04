Daniele De Rossi bliski powrotu na ławkę trenerską

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Daniele De Rossi

Genoa CFC zatrudni Daniele De Rossiego?

Genoa CFC kilka dni temu zdecydowała się na zwolnienie Patricka Vieiry, pod którego wodzą drużyna Rossoblu prezentowała się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zespół ze Stadio Luigi Ferraris w obecnym sezonie Serie A zgromadził zaledwie sześć punktów i znajduje się w strefie spadkowej. Były pomocnik Arsenalu oraz Juventusu prowadził ekipę z Genui od listopada 2024 roku, jednak ostatecznie nie zdołał poprawić wyników i stylu gry drużyny, co ostatecznie przesądziło o rozstaniu z Francuzem.

Na ten moment nie ogłoszono jeszcze nazwiska nowego szkoleniowca Genoi. Tymczasowo obowiązki pierwszego trenera powierzono Roberto Murgicie, którego wspiera były kapitan zespołu Rossoblu – Domenico Criscito. Jak informuje dziennik „La Gazzetta dello Sport”, głównym faworytem do objęcia stanowiska jest Daniele De Rossi. Włoska gazeta podkreśla, że rozmowy z 42-letnim menedżerem mają być na zaawansowanym etapie, a zakomunikowanie decyzji może nastąpić w ciągu kilku dni.

De Rossi pozostaje bez pracy od momentu rozstania z Romą, którą opiekował się od stycznia do września 2024 roku. Wcześniej był również trenerem SPAL-u Ferrara. Mistrz świata z 2006 roku znacznie większe sukcesy odnosił jako piłkarz – przez lata był czołową postacią wspomnianej wyżej Romy. W koszulce drużyny z Rzymu rozegrał łącznie 616 meczów, zdobywając 63 gole i notując 60 asyst. Występował także w barwach argentyńskiego klubu – Boca Juniors – gdzie zakończył bogatą karierę zawodniczą.