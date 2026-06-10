MŚ 2026 przyniosą największą zmianę w historii mundiali. Po raz pierwszy w turnieju wystąpi 48 reprezentacji. W turnieju będą obowiązywały nowe zasady awansu z grupy.

fot. Anatoliy Cherkasov / Alamy Na zdjęciu: Oficjalna piłka MŚ 2026

MŚ 2026. Ile drużyn awansuje z grupy? Wyjaśniamy zasady

MŚ 2026 będą wyjątkowe nie tylko ze względu na rekordową liczbę uczestników. FIFA całkowicie zmieniła format rozgrywek, przez co znacznie więcej zespołów zachowa szanse na sukces po zakończeniu fazy grupowej. W turnieju wystąpi 48 reprezentacji, które zostały podzielone na 12 grup po cztery drużyny. Każda z nich rozegra po trzy mecze w systemie „każdy z każdym”. Tymczasem do fazy pucharowej awansują łącznie 32 zespoły:

12 zwycięzców grup

12 drużyn z drugich miejsc

8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc

Oznacza to, że aż 2/3 uczestników mundialu pozostanie w grze po zakończeniu rywalizacji grupowej. Zapowiadają się zatem interesujące zmagania w grupie.

Jak wyłaniane są najlepsze drużyny z trzecich miejsc?

Kluczowe znaczenie będzie miała natomiast nie tylko walka o dwa czołowe miejsca. Trzecia lokata również może dać przepustkę do fazy pucharowej turnieju. W przypadku drużyn z trzecich miejsc utworzona zostanie specjalna klasyfikacja, która wyłoni osiem najlepszych reprezentacji. O kolejności decydować będą:

liczba punktów

różnica bramek

liczba zdobytych bramek

klasyfikacja fair play

pozycja w rankingu FIFA

Mistrzostwa Świata 2026. Kryteria decydujące o awansie

Jeśli dwie lub więcej drużyn w jednej grupie zakończy rywalizację z identycznym dorobkiem punktowym, zastosowane zostaną dodatkowe kryteria. W pierwszej kolejności pod uwagę brane będą wyniki bezpośrednich spotkań, a następnie bilans bramkowy i liczba strzelonych goli w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Kolejność rozstrzygania remisów w grupie wygląda następująco:

punkty w meczach bezpośrednich

różnica bramek w meczach bezpośrednich

liczba goli w meczach bezpośrednich

różnica bramek w całej grupie

liczba zdobytych bramek w całej grupie

klasyfikacja fair play

aktualny ranking FIFA

wcześniejsze rankingi FIFA

Nowy format sprawia, że każdy punkt, każda bramka, a nawet każda żółta kartka mogą okazać się kluczowe w walce o awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata 2026.