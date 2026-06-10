MŚ 2026. Ile drużyn awansuje z grupy? Wyjaśniamy zasady
MŚ 2026 będą wyjątkowe nie tylko ze względu na rekordową liczbę uczestników. FIFA całkowicie zmieniła format rozgrywek, przez co znacznie więcej zespołów zachowa szanse na sukces po zakończeniu fazy grupowej. W turnieju wystąpi 48 reprezentacji, które zostały podzielone na 12 grup po cztery drużyny. Każda z nich rozegra po trzy mecze w systemie „każdy z każdym”. Tymczasem do fazy pucharowej awansują łącznie 32 zespoły:
- 12 zwycięzców grup
- 12 drużyn z drugich miejsc
- 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc
Oznacza to, że aż 2/3 uczestników mundialu pozostanie w grze po zakończeniu rywalizacji grupowej. Zapowiadają się zatem interesujące zmagania w grupie.
Jak wyłaniane są najlepsze drużyny z trzecich miejsc?
Kluczowe znaczenie będzie miała natomiast nie tylko walka o dwa czołowe miejsca. Trzecia lokata również może dać przepustkę do fazy pucharowej turnieju. W przypadku drużyn z trzecich miejsc utworzona zostanie specjalna klasyfikacja, która wyłoni osiem najlepszych reprezentacji. O kolejności decydować będą:
- liczba punktów
- różnica bramek
- liczba zdobytych bramek
- klasyfikacja fair play
- pozycja w rankingu FIFA
Mistrzostwa Świata 2026. Kryteria decydujące o awansie
Jeśli dwie lub więcej drużyn w jednej grupie zakończy rywalizację z identycznym dorobkiem punktowym, zastosowane zostaną dodatkowe kryteria. W pierwszej kolejności pod uwagę brane będą wyniki bezpośrednich spotkań, a następnie bilans bramkowy i liczba strzelonych goli w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Kolejność rozstrzygania remisów w grupie wygląda następująco:
- punkty w meczach bezpośrednich
- różnica bramek w meczach bezpośrednich
- liczba goli w meczach bezpośrednich
- różnica bramek w całej grupie
- liczba zdobytych bramek w całej grupie
- klasyfikacja fair play
- aktualny ranking FIFA
- wcześniejsze rankingi FIFA
Nowy format sprawia, że każdy punkt, każda bramka, a nawet każda żółta kartka mogą okazać się kluczowe w walce o awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata 2026.