Manchester United wyprzedził FC Barcelonę w walce o transfer. To Czerwone Diabły są teraz głównym faworytem do pozyskania Castello Lukeby z RB Lipska - informuje "Fussball Daten".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Castello Lukeba oddalił się od FC Barcelony! Manchester United faworytem

Manchester United ambitnie podchodzi do letniego okienka transferowego, obserwując sporą liczbę zawodników. Tymczasem serwis „Fussball Daten” przekazuje bardzo ciekawe wieści transferowe z Old Trafford. Otóż angielski gigant właśnie wyprzedził FC Barcelonę w walce o transfer. Castello Lukeba z RB Lipska jest teraz bliżej przenosin do zespołu prowadzonego przez Michaela Carricka.

Doniesienia niemieckiej prasy są ogromnym zaskoczeniem. Ostatnio media informowały, że FC Barcelona stoi na pole-position do pozyskania Castello Lukeby. Manchester United jednak zwiększył zainteresowanie i wyprzedził w swoich działaniach mistrzów Hiszpanii. Czerwone Diabły potrzebują wzmocnień w defensywie i właśnie zwrócili uwagę na utalentowanego Francuza.

Castello Lukeba wciąż nie jest pewien swojej przyszłości. Francuz nie wyklucza pozostanie w RB Lipsku. Niemiecki klub również jest zadowolony z tej współpracy, ale wszystko może zmienić wysoka oferta transferowa. Zarówno Manchester United, jak i FC Barcelona są z pewnością gotowi, aby spełnić ich żądania finansowe.

W poprzednim sezonie Castello Lukeba rozegrał 29 spotkań w koszulce RB Lipska. Francuski piłkarz zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.