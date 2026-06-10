Olmo z Barcelony celem dwóch gigantów Premier League

FC Barcelona może spodziewać się kilku ofert za jednego z piłkarzy. Jak podaje Fichajes, pomocnik znalazł się w kręgu zainteresowań Chelsea i Arsenalu. Anglicy są gotowi wyłożyć 70 milionów euro.

kolvenbach / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Dani Olmo z Barcelony na radarze Arsenalu i Chelsea

FC Barcelona chce kupować nowych zawodników, ale żeby ich ściągnąć w pierwszej kolejności musi kogoś sprzedać. Od kilku miesięcy w kontekście sprzedaży wymienia się Daniego Olmo. Reprezentant Hiszpanii dołączył do klubu stosunkowo niedawno, bo w 2024 roku. Gdy tylko jest zdrowy gra regularnie i na wysokim poziomie. Natomiast kontuzje go nie omijają.

Od momentu przeprowadzki do Katalonii doznał pięciu różnych kontuzji. Łącznie opuścił 27 meczów i był niedostępny przez 127 dni. Nic więc dziwnego, że hiszpańskie media widzą w nim zawodnika, z którym Barcelona może się rozstać, jeśli dostaną dobrą ofertę.

Jak już mowa o ofertach, to według serwisu Fichajes, transfer pomocnika rozważają dwie angielskie drużyny. Dani Olmo znalazł się w kręgu zainteresować Chelsea i Arsenalu. Londyńczycy mają przygotować propozycję za Hiszpana o wartości 70 milionów euro. Zawodnika u siebie widziałby Mikel Arteta, który uważa, że 28-latek swoją kreatywnością i dryblingiem będzie ogromnym wzmocnieniem. Podobnie Xabi Alonso wierzy, że potencjalny transfer Olmo wzmocni The Blues przed walką o mistrzostwo Anglii.

Barcelona nie wyklucza sprzedaży. Jeśli uda im się znaleźć pomocnika na odpowiednim poziomie za dobrą kwotę, rozważą rozstanie z Olmo. Pytanie tylko, czy zadowoli ich kwota 70 mln euro, czy jednak będą chcieli dostać więcej. Dwa lata temu płacili za niego 61 mln euro.