Patrick Vieira wylądował na bezrobociu. Legenda straciła pracę

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Patrick Vieira

Genoa CFC zwolniła Patricka Vieirę

Genoa CFC poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zakończeniu współpracy z Patrickiem Vieirą. 49-letni Francuz został zwolniony z powodu niesatysfakcjonujących wyników zespołu Rossoblu. Drużyna ze Stadio Luigi Ferraris w obecnym sezonie zgromadziła zaledwie trzy punkty, przez co zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Serie A. Władze włoskiego klubu uznały, że konieczna jest natychmiastowa zmiana, aby spróbować odwrócić niekorzystny trend i uratować drużynę przed spadkiem do Serie B.

Patrick Vieira, były pomocnik Arsenalu oraz Juventusu, objął funkcję szkoleniowca Genoi w listopadzie 2024 roku. Początek jego pracy we włoskim klubie zapowiadał się obiecująco, ale z czasem wyniki zaczęły się pogarszać. 107-krotny reprezentant Francji, mistrz świata z 1998 roku i Europy z 2000 roku, nie zdołał tchnąć w zespół nowej energii. Podczas swojej kariery trenerskiej prowadził też RC Strasbourg, OGC Nice, Crystal Palace czy New York City FC. 49-latek ostatecznie nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań na Stadio Luigi Ferraris.

Na ten moment nie wiadomo, kto zostanie nowym szkoleniowcem włoskiej drużyny. Tymczasowo obowiązki pierwszego trenera powierzono Roberto Murgicie, którego będzie wspomagał były kapitan ekipy Rossoblu – Domenico Criscito. Priorytetem dla Genoi pozostaje oczywiście utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, a decyzja o zwolnieniu Patricka Vieiry ma być pierwszym krokiem w stronę odbudowy formy zespołu z Ligurii.