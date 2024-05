Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Napoli doszło do porozumienia z Conte, trwają pracę nad wyborem sztabem

Antonio Conte po rocznej przerwie prawdopodobnie wróci do pracy w nowym sezonie. Nowym klubem włoskiego trenera ma zostać SSC Napoli. 54-latek jest w trakcie kompletowania swojego sztabu szkoleniowego, który razem z nim ma trafić do Neapolu.

Z informacji dziennikarza Nicolo Schiry wynika, że najbliższymi współpracownikami trenera będą Christian Stellini, Gianluca Conte oraz Constantino Coratti. Ponadto w sztabie znajdzie się jeszcze jeden, może dwóch nowych ludzi, a Conte naciska, żeby pracę z nim rozpoczął Lele Oriali.

Kontrakt Antonio Conte z Napoli ma obowiązywać do czerwca 2027 roku. Włoski taktyk ma zarabiać 6,5 miliona euro rocznie plus 2 mln euro premii za awans do Ligi Mistrzów. Aktualnie trwają ostatnie formalności, a prawnicy zajmują się szczegółami umowy. Finalizacja ma nastąpić w ciągu najbliższych 48-72 godzin.

Ostatnim klubem, w którym pracował Antonio Conte był Tottenham. Przygoda 54-latka z Kogutami trwała niecałe półtora roku w okresie listopad 2021 – marzec 2023 i nie zakończyła się sukcesem. Natomiast wcześniej podczas pracy w Interze Mediolan sięgnął z Nerazzurri po pierwsze od jedenastu lat mistrzostwo Włoch. Na swoim koncie ma również pracę z takimi zespołami jak Chelsea, Juventus, Atalanta czy reprezentacja Włoch.