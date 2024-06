PA Images / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Napoli negocjuje z Chelsea transfer Romelu Lukaku

Napoli do następnego sezonu przystąpi na ławce trenerskiej z Antonio Conte, który zastąpił w klubie Francesco Calzonę. Głównym zadaniem włoskiego szkoleniowca będzie poprawa stylu gry oraz powrót do walki o najwyższe cele w Serie A. Poprzednia kampania w wykonaniu Partenopei zakończyła się klęską, bowiem zajęli dopiero 10. miejsce w lidze. 54-letni szkoleniowiec, aby zrealizować, postawione mu zadania potrzebuje solidnych wzmocnień, a jednym z nich ma być jego stary znajomy z Interu Mediolan – Romelu Lukaku.

Jak podaje La Gazzetta dello Sport, Napoli nawiązało kontakt z Chelsea ws. sprowadzenia belgijskiego napastnika. Lukaku ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Romie, lecz klubu ze stolicy Włoch nie było stać na wykup piłkarza. W kontrakcie rosłego snajpera widnieje klauzula wykupu w kwocie 43 milionów euro, lecz zdobywcy Scudetto z 2023 roku uważają, że powyższa kwota jest zbyt wygórowana.

Napoli miało wysłać wstępne zapytanie do The Blues, aby dowiedzieć się, czy istnieje możliwość wypożyczenia z obowiązkową opcją wykupu, lecz Chelsea ma nie być zainteresowana oddaniem Lukaku na wypożyczenie trzeci rok z rzędu. Wcześniej Belg był wypożyczony do Interu Mediolan. W poprzednich rozgrywkach wystąpił w 47 meczach, w których strzelił 21 bramek i zanotował 4 asysty. Obecna umowa reprezentanta Belgii wygasa dopiero w czerwcu 2026 roku. Wartość rynkowa napastnika wynosi 30 milionów euro.