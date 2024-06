Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Juventus negocjuje z Man Utd, ale Anglicy stawiają twarde warunki

Juventus i Manchester United prowadzą rozmowy na temat potencjalnego transferu Masona Greenwooda, ale według “La Gazzetty dello Sport”, Czerwone Diabły oczekują co najmniej 50 milionów euro za angielskiego skrzydłowego, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Getafe. W związku z tym dyrektor Bianconerich, Cristiano Giuntoli, zainteresował się Jadonem Sancho.

Gazzetta twierdzi, że Giuntoli prawie dopiął umowę wypożyczenie Jadona Sancho w styczniowym oknie transferowym, ale Massimiliano Allegri zablokował transfer, ponieważ nie chciał zmieniać systemu gry Bianconerich w połowie sezonu.

Juventus ponownie rozważa wypożyczenie Sancho, pod warunkiem że Manchester United pokryje część jego wysokiej rocznej pensji wynoszącej 8,5 miliona euro. Transfer definitywny na Allianz Stadium wydaje się mało prawdopodobny na tym etapie, ponieważ według Gazzetty, cena za Sancho wynosi również około 50 milionów euro.

Sancho wrócił do Manchesteru United po sześciomiesięcznym wypożyczeniu do Borussii Dortmund, gdzie w 21 występach we wszystkich rozgrywkach zanotował trzy bramki i trzy asysty. Jednak nie ma przyszłości na Old Trafford.

Obecnie sytuacja na rynku transferowym jest napięta, a Juventus stara się znaleźć optymalne rozwiązania, by wzmocnić swoją drużynę na nadchodzący sezon. Zainteresowanie Sancho jest jednym z elementów tej strategii, jednak kluczowe będą dalsze negocjacje z Manchesterem United oraz decyzje finansowe obu klubów.

